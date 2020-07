Baubeginn an der Poststadl-Schlange

Der Boden am Poststadl ist bereitet: Entlang der B 388 (l.) und Dorfener Straße (unten) entstehen in den nächsten Jahren 200 Wohnungen und 63 Reihenhäuser. Los geht es mit neun Reihenhäusern für bayerische Beamte an der Einmündung der Max-Kraus-Straße auf die Bundesstraße (oben). Am 20. Juli beginnen die Rohbauarbeiten.

© Hans Seeholzer