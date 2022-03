Bauernhausmuseum Erding: Alles neu, alles teurer

Von: Hans Moritz

Teilen

Neues Herzstück des Bauernhausmuseums ist das Eingangsgebäude mit der Markthalle. © Hans Moritz

An Ostern startet das Bauernhausmuseum des Landkreises an der Taufkirchener Straße in die neue Saison – mit höheren Tarifen, die der Kreistag nun ohne Debatte abgesegnet hat.

Erding – Hintergrund, so Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), sind die Neuerungen, vor allem das neue Eingangsgebäude mit der Markthalle für landwirtschaftliche Anbieter aus der Region. Hier gibt es nun moderne Verkaufsräume und eine Sanitäranlage sowie das Café.

Andreas Neumaier von der Kreisverwaltung berichtete, dass der Bauernmarkt derzeit von 20 Anbietern beschickt werde. Seit Dezember logiert er im neuen Eingangsgebäude. Nun wurde die Satzung angepasst. So werden die Produkte, die dort verkauft werden dürfen, genauer definiert: Sie müssen aus dem eigenen Betrieb kommen und selbst hergestellt sein, möglichst „made in Erding“. Der Zuteilungszeitraum für einen Stand wird von einem auf bis zu fünf Jahre verlängert. Auf- und Abbau während der Verkaufszeit von 12.30 bis 16.30 Uhr ist nicht mehr erlaubt.

Die Standgebühr wird nach der genutzten Fläche errechnet. Bisher waren das 2,50 Euro pro angefangenem Meter und Verkaufstag. Nun wurde die Gebühr in Absprache mit den Marktsprecherinnen angehoben. Ein Meter Verkaufsstand mit Kühltheke kostet acht Euro, ohne Kühlung sind sechs Euro fällig. Bezahlt wird künftig nicht mehr in bar, sondern monatlich per Gebührenbescheid. Neumaier rechnet bei 50 Markttagen künftig mit 13 500 Euro an Einnahmen im Jahr, bislang waren es 4800 Euro.

Wie berichtet, müssen auch die Museumsbesucher fortan tiefer in die Tasche greifen. Erwachsene zahlen statt einem nun zwei Euro Eintritt, Kinder von 6 bis 18 Jahren einen Euro statt 50 Cent. Der Kindertarif gilt laut Neumaier auch für Rentner, Studierende und Schwerbehinderte. Familien sind unabhängig von der Zahl eigener Kinder mit sechs Euro dabei, Schulklassen und Ehrenamtskarteninhaber kommen gratis rein.

Führungen mit bis zu zehn Teilnehmern kosten zehn Euro, ab elf Teilnehmern sind es 20 Euro. Die Nutzung der historischen Kegelbahn auf dem Gelände schlägt pro halber Stunde mit acht Euro zu Buche.