Wohnen in der Stadt bald nur noch die Reichen?

Bei der Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Erding zogen Vorstand und Aufsichtsrat nun wieder zufrieden Bilanz. Damit sich Erding nicht nur die Reichen leisten können, ist das Hauptziel für günstigen Wohnraum zu sorgen.

Erding – „Im Mittelalter konnten nur die Reichen in der Stadt wohnen. Bei uns in Erding haben wir diesen Zustand bald erreicht.“ Erdings Vize-Bürgermeister Ludwig Kirmair schwante am Montag in der Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Erding in der Stadthalle nichts Gutes. Dennoch zogen Vorstand und Aufsichtsrat nun – nach etwas schwierigerer Zeit – wieder zufrieden Bilanz.

Allerdings zeigte auch Kirmair eine Perspektive auf: „Erding soll und wird weiter wachsen, aber wir wollen kein unkontrolliertes Wachstum. In manchen Nachbargemeinden gibt es Negativ-Beispiele dafür, wie zwar viel gebaut, aber dabei kaum neuer Wohnraum geschaffen wird“, sagte er.

Und: „Entwicklungen, die ungestüm verlaufen, schaffen nur Probleme – wir aber wollen Kompromisse.“ So entstünden etwa gerade im Thermengarten bezahlbare Wohnungen. Auf dieses Neubauvorhaben ging auch Vorstand Matthias Lindmayer in seinem Jahresbericht ein. „Wir werden dort 16 Wohnungen mit etwa 1100 Quadratmetern Wohnfläche erstellen, und zwar im Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungsmix. Alle Einheiten sind barrierefrei und eignen sich nach der einkommensorientierten Förderung vor allem für unsere Ziel-Klientel, also auch für Menschen mit geringerem Einkommen. So können wir Wohnraum anbieten, bei dem der Preis pro Quadratmeter Miete unter sieben Euro liegt“, erklärte Lindmayer.

Aber auch der Bestand der Genossenschafts-Wohnungen liegt nach seinen Worten mit 7,16 Euro Miete pro Quadratmeter sehr günstig. „Im Durchschnitt beträgt der Preis in Erding immerhin 8,70 Euro.“

Derzeit verwaltet die Genossenschaft 22 eigene Wohnanlagen mit 373 Wohnungen, davon sind 54 preisgebundene Sozialwohnungen. Zusätzlich kümmert sie sich um fremdverwalteten Wohnungsbestand – weitere 37 Wohnanlagen mit 806 Einheiten. Dabei musste nach dem Bericht des Vorstandsmitglieds vor allem in Sanierung und Instandhaltung investiert werden, „bei schwieriger Verfügbarkeit von Handwerkern und teilweise galoppierenden Preisen ein nicht immer einfaches Unternehmen“. Trotzdem sind die Wohnanlagen laut Lindmayer „in einem guten Zustand“.

Und so sanken die Betriebskosten geringfügig auf 1,72 Euro pro Quadratmeter, an Instandhaltung fielen im Durchschnitt 22,30 Euro an. Etwas geringer fiel 2018 das Geschäftsguthaben der Baugenossenschaft aus: es sank um rund 12 000 auf nun 550 860 Euro. Einstimmig nahm die Versammlung zur Kenntnis, dass der Jahresüberschuss 2018 rund 495 000 Euro und der Gewinn rund 198 000 Euro betrugen.

Fast einstimmig wurden bei der Wahl zum Aufsichtsrat Walter Schachtner und Thomas Kronseder wieder gewählt. Lediglich sieben Mitglieder enthielten sich oder stimmten dagegen. Auch die Prüfung der Baugenossenschaft durch ihren Verband fiel positiv aus und wurde einstimmig bestätigt.

Schließlich stellte sich Holger Bleh als neues Vorstandsmitglied vor. Der 51-Jährige wohnt in Kirchberg und war lange Jahre im Bankgeschäft tätig. Er wechselte zur Genossenschaft, weil er sich für die Wohnanliegen der Bürger interessiert: „Mein Vater war Polizist, meine Mutter Friseurin – da wusste ich schon als Kind, wie schwierig es ist, bei geringem Einkommen gut wohnen zu können“, sagte er. FRIEDBERT HOLZ