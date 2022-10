Baum reißt Stromleitung ab: 5000 Haushalte ohne Strom

Von: Timo Aichele

Etwa 50 Minuten lang mussten 5000 Haushalte am Samstagabend ohne Elektrizität auskommen. Betroffenen waren unter anderem Fraunberg, Wartenberg und Taufkirchen. In Eldering dauerte der Ausfall aber noch deutlich länger.

Landkreis – Wegen eines Stromausfalls blieben am Samstagabend in Teilen des Landkreises Erding die Lichter aus. Der Grund war nach Angaben der Bayernwerk AG ein Baum, der um 19.50 Uhr in eine Mittelspannungsfreileitung gefallen war. Betroffen waren rund 5000 Haushalte.

Zum Stromausfall kam es in Fraunberg, Eldering, Wartenberg, Steinkirchen, Inning am Holz, Taufkirchen, Langenpreising und Kirchberg sowie Buch am Erlbach (Landkreis Landshut) und im Weiler Fürnsbach bei Pfrombach im Kreis Freising.

In Eldering in der Gemeinde Steinkirchen dauerte der Stromausfall bis 22.30 Uhr. In den sonstigen Orten waren die Haushalte binnen 50 Minuten wieder versorgt, teilt das Bayernwerk mit. Das gelang durch sogenannte Schaltmaßnahmen: Sobald eine Schadensstelle im Netz geortet ist, kann der entsprechende Leitungsabschnitt aus dem Betrieb genommen werden.

Das Verteilnetz ermögliche zumeist über mehrere Netzanbindungen die Energieversorgung von Haushalten und Industrie. Mittels Schaltmaßnahmen durch die zentrale Netzleitstelle der Bayernwerk Netz könne die Versorgung betroffener Verbraucher so in der Regel zügig wiederhergestellt werden.

Der Baumeinfall in die Mittelspannungsleitung ereignete sich in einem sumpfigen Gebiet zwischen Großwimpasing und Eldering. „Wir vermuten, dass der Baum morsch war. Eine genaue Prüfung vor Ort steht aber noch aus“, berichtet Bayernwerk-Sprecher Maximilian Zängl. Der umfallende Baum habe ein Leiterseil abgerissen und eines beschädigt.

Die Reparatur der Freileitung erfolge ab Montag. „Die beschädigte Stromleitung steht zwar nicht unter Strom. Wir warnen jedoch davor, sich am Boden liegenden Leiterseilen zu nähern“, schreibt Zängl.