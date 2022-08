Bauträger in Erding: „Wir sind nicht die Preistreiber“

Von: Hans Moritz

Teilen

Erdings derzeit größtes Wohnbaugebiet: der Poststadl an der B 388 im Osten der Stadt. Mehrere hundert Menschen werden hier eine neue Heimat finden. © Hans Moritz

In Erding sind Wohnungen und Häuser selbst für Gutverdiener kaum noch erschwinglich. Wer dafür in erster Linie verantwortlich ist, erklärt ein Bauträger.

Erding – Allmählich sind die Ausmaße der neuen Siedlung am Poststadl neben der B 388 gut erkennbar. Erdings derzeit größtes Wohnbaugebiet ist in vollem Gange. Einer von vier Investoren ist Anton Schrobenhauser vom gleichnamigen Bauträger aus Unterhaching. Er schätzt Erding sehr. Umso wichtiger ist es dem Geschäftsführer in vierter Generation, das Bild zu korrigieren, dass sein Berufsstand geldgierige Immobilienhaie seien, die nur auf maximalen Profit aus seien.

In Erding will Schrobenhauser ein Zeichen setzen: indem er einen Teil der Wohnungen eben nicht verkauft, sondern im Bestand des Unternehmens behält und vermietet. „Das ist unser Signal, dass wir es mit dem Standort ernst meinen und möglichst viele Bürger zum Zuge kommen lassen wollen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

In der „Häuserschlange“ neben der Bundesstraße baut Schrobenhauser 26 Wohneinheiten, westlich davon sind es fünf Gebäude mit insgesamt 120 Einheiten.

Die Reihenhäuser in der Schlange sind überwiegend 139 Quadratmeter groß, vier etwas größer. Es gibt zwei Kinderzimmer und Bäder, ein Schlafzimmer, Küche, Bad, Gäste-WC und Keller. Die Zufahrt erfolgt über die neue Erschließungsstraße, die Autos stehen quasi unter den höher gelegten Gärten. Alle 26 Reihenhäuser sind im Bau. Hier wird das Unternehmen auch als Mieter auftreten. Mit der Fertigstellung rechnet der Investor im Herbst 2023. In die Mietersuche will Schrobenhauser erst etwa ein halbes Jahr vorher einsteigen, damit sich die Mieter ein Bild von ihrem künftigen Zuhause machen können.

Bauherr und Verkäufer: Anton Schrobenhauser aus Unterhaching (l.) und Immobilienmakler Florian Brandhuber aus Erding. © Hans Moritz

Die 120 Wohnungen in fünf Gebäuden in der neuen Siedlung sind alle nach Süden ausgerichtet. Fünf Häuser weisen drei Geschosse auf, zwei vier Etagen. Das oberste ist hier baulich etwas abgesetzt. Die Wohnungen sind zwischen 58 und 105 Quadratmeter groß. Schrobenhauser geht von einem Preisspektrum zwischen 490 000 und 720 000 Euro aus. Jede Einheit verfügt über zwei Stellplätze und Keller. Er rechnet mit einem Baubeginn im Herbst dieses Jahres, Ende 2023/Anfang 2024 sollen sie fertig sein.

Die komplette Siedlung ist an das neue Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz der Erdinger Stadtwerke angeschlossen.

Doch warum werden Immobilien, vor allem neue, auch in Erding immer teurer und damit auch für Gutverdiener zunehmend unerschwinglich? Schrobenhauser betont, dass seine Branche nicht an den Pranger gehöre. „Das Teure ist der Baugrund“, erklärt der Münchner. „Wir sind nicht die Preistreiber.“ Baugrundstücke würden auf dem freien Markt gehandelt, meist in einem Bieterverfahren – was die Preise noch einmal in die Höhe treibe, zumal Immobilien nach wie vor beliebte Anlageobjekte seien. „Es gibt einige, die meinen, sie können jeden Preis verlangen“, berichtet Schrobenhauser. Im Poststadl kommt hinzu, dass einige Flächen in dem Planungsprozess, der bereits in den 80er Jahren begonnen hat, mehrmals den Eigentümer gewechselt haben – jedes Mal mit Preisaufschlag.

Zweiter Faktor seien die Baukosten. „Vor Corona waren sie einigermaßen stabil und haben in etwa mit der Entwicklung der Löhne mitgehalten“, rechnet der Investor vor. Doch Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine hätten die Materialien erheblich verknappt – was voll auf die Preise durchschlage. „Die Tonne Stahl zum Beispiel hat vor 2020 etwa 400 Euro gekostet, zeitweise stieg der Preis auf 1200 Euro, eine Verdreifachung.“ Schrobenhauser nennt zwei weitere Faktoren: die Inflation und die Tatsache, „dass Bauen sowohl energie- als auch personalintensiv ist“.

Natürlich, räumt Schrobenhauser ein, gehe es auch billiger: „Wenn Bauträger ein Wohngebiet gemeinsam mit der Kommune auf deren Grund entwickeln.“

Und er gibt zu: „Ja, auch in unserer Branche gibt es Schwarze Scharfe“, etwa Investoren, die einen Kaufvertrag abschlössen, um ihn dann zu Gunsten eines Mehrbietenden wieder zu kündigen. Nicht mit ihm: „Bei uns gibt es Reservierungsvereinbarungen.“

Schrobenhauser setzt zudem auf soziales Engagement: Die Familie hat seit 2003 eine Stiftung, die Kinder aus sozialschwachen Familien fördert. „Davon profitieren etwa 4000 Kinder pro Jahr“, sagt der Unternehmer.

In den Verkauf am Poststadl steigt Schrobenhauser diesen Herbst ein – über die Erdinger Makler Brandhuber und Sommer sowie Sell & Lease von Maximilian Neumayr.