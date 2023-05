Ohne Tier, dafür mit viel Hightech

Von: Friedbert Holz

„Fleisch aus 3-D-Druckern, wie in Israel realisiert, ist nahezu unbezahlbar: Ein Kilo in Tenderloin-Qualität würde 100 Euro kosten“, sagt Professor Dr.-Ing. Marius Henkel, Professor für zellulare Landwirtschaft. © Bernd Weißbrod/dpa

Experte Marius Henkel sprach auf Einladung des Bayerischen Bauernverbands über Alternativen zu Fleisch und die Zukunft der Welternährung.

Erding – „Fleisch und Milch aus dem Labor, Gemüse aus dem Hochhaus – wer braucht da noch Bauern?“ Zu dieser provokanten Fragestellung referierte Professor Dr.-Ing. Marius Henkel im Saal der Raiffeisenbank in Altenerding auf Einladung des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Der Experte ist der erste Professor für zellulare Landwirtschaft in Deutschland und hat einen Lehrstuhl in Weihenstephan.

Vor rund 70 Gästen skizzierte Henkel die Zukunft der Welternährung: „Wir gehen rasend schnell auf zehn Milliarden Menschen zu, müssen darüber nachdenken, wie wir bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln weitermachen. Denn Essen muss auch noch in 20 Jahren günstig im Preis und gut für die Umwelt sein.“ Es gelte, auf Klima-Effekte genau so zu achten wie auf Gesundheit. Die Verfügbarkeit müsse gewährleistet sein. „Aber wir müssen auch auf Sicherheit, Ethik, Tierwohl und Lebensmittel-Gerechtigkeit in der Welt schauen.“

Derzeit würden für Viehzucht und Futter-Generierung 77 Prozent aller Nutzflächen benötigt, obwohl nur 17 Prozent unserer Nahrungsaufnahme aus tierischen Lebensmitteln stammen – „das ist ineffizient“. Zudem würden acht Kilokalorien an Futtermitteln gerade eine Kilokalorie an Nahrungsmitteln ergeben, dafür würden aber, als Beispiel, 137 Millionen Hühner pro Tag in der Welt geschlachtet.

Um Eiweiße in Form lebenswichtiger Proteine zu bekommen, etwa Fleisch, nannte er drei mögliche künstliche Wege: Imitate aus pflanzlichen Rohstoffen, Lebensmittel aus Biomasse und Fleisch aus Zellkulturen. Erstere ließen sich aus Bohnen oder Tofu herstellen, sie sind bereits am Markt erhältlich. Auch eine Produktion durch Biomasse über Fermentation – die Umwandlung organischer Stoffe außerhalb eines Tierkörpers etwa durch Bakterien – sei machbar. Eine US-Firma biete seit 1985 solche Erzeugnisse an, als Fleischersatz mittels eines Pilzes.

Vor rund 70 Gästen sprach Professor Marius Henkel (r.) darüber, wie die Ernährung der Zukunft aussehen könnte. © Friedbert Holz

Auch lasse sich mit Nährhefe, Mikro-Algen und Pilzen eine Art Fischersatz herstellen. Schließlich sei bereits kultiviertes Fleisch aus echtem tierischen Gewebe gewonnen worden. „Dies aber wird immer teuer und damit ein Exoten-Produkt bleiben. Auch Fleisch aus 3-D-Druckern, wie in Israel realisiert, ist nahezu unbezahlbar: Ein Kilo in Tenderloin-Qualität würde 100 Euro kosten.“

Henkel ging auch auf die seit 1990 etablierte Präzisionsfermentation ein, um etwa künstliche Milch zu erzeugen. „Es handelt sich um eine biotechnologische Herstellung mit genetischen Informationen aus der Kuhmilch. Dabei fällt viel CO2 an, auch der Energiebedarf zur Herstellung ist hoch.“ Auf die Frage eines Gastes, wo bei diesem Prozess die wichtigen Vitamine der Milch blieben, musste Henkel zugeben, „dass der Mensch dazu unbedingt Obst essen sollte“. Biosynthetisches Milchprotein wird in den USA bereits verkauft, in der EU ist es (noch) nicht zugelassen.

Schließlich sprach er die Hybrid-Produkte an, etwa Burger, die aus einer Soja-Hack-Masse mit Wurzelknöllchen dieser Hülsenfrüchtler hergestellt werden. Hier sieht er eine große Marktchance, weil einfach zu realisieren. Eher kritisch beurteilt er Vertical Farming, also Gemüse, das an oder auf Hochhäusern wächst. „Grundsätzlich ist diese Art des Anbaus interessant. 80 Prozent aller Ackerflächen auf der Welt werden bereits genutzt, hier könnte platzsparend angebaut werden. Jedoch ist ein hoher Energiebedarf notwendig, und es braucht spezielle Pflanzenarten. Das interessiert bisher Investoren aber nicht vorrangig, ihnen geht’s vor allem um hippe Hightech-Ideen.“

Als Resümee seiner Untersuchungen kommt Henkel zum Schluss, dass sich Proteine, aus Pflanzen gewonnen, den Kriterien Geschmack und Nährwert zu stellen hätten. Essen aus Biomasse habe theoretisch großes Potenzial, allein die Durchsetzung in der Gesellschaft könnte schwierig sein. Die größten Chancen sieht er für Hybrid-Produkte, etwa aus Soja, und Erzeugnisse aus Präzisionsfermentation. Deren Zulassung müsse aber noch von der Politik geklärt werden. Kultiviertes Fleisch indes bewertet er als zu teuer, „und Vertical Farming kann dem Ackerbau niemals Konkurrenz machen“.

BBV-Kreisobmann Jakob Maier, der wie viele seiner Berufskollegen Einwände und Skepsis vorbrachte, nimmt interessante Aspekte für die nahe Zukunft beim Thema Ernährung mit und warnte vor zu einseitiger Betrachtung: „Gerade wir als Bauern sollten wissen, was rechts und links von uns so alles geschieht, wie Landwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten vielleicht aussehen könnte.“