Therme Erding sorgt für Chaos - und greift zu ungewöhnlicher Maßnahme

Die Therme Erding ist in den Weihnachtsferien sehr beliebt. Am Donnerstag sorgte diese Tatsache für Chaos - und legte halb Erding lahm. Auch fürs Wochenende ist Ähnliches zu befürchten.

Erding– Die B388 war bereits mittags am Donnerstag vor der Abzweigung nach Erding überlastet. Rückstaus gab es in beiden Richtungen. Auch über die Flughafentangente versuchten die Badegäste, ihr Ziel zu erreichen.

Doch den Weg über die Dachauer und Sigwolfstraße hatten viele auf dem Plan. Auch auf diesem Abschnitt kam man bald nur noch im Schritttempo voran. Die Stadtbusse hatten Probleme, ihren Fahrplan einzuhalten.

Therme Erding: Ab 12.30 Uhr Einlass-Stopp

Seit 12.30 Uhr herrschte am Donnerstag offiziell Einlass-Stopp in der Therme, wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage erklärte. Schließlich waren alle Spinde belegt. Es konnte also nur noch jemand hinein, wenn zuvor einer die Therme verlassen hatte.

Die Wartezeit betrug am Nachmtitag eine Stunde. Um 14.30 Uhr wurde auch der Parkplatz dicht gemacht. Die Therme rechnete mit einer Tagesauslastung von rund 11.000 Gästen – und erwartete für den Freitag einen ähnlichen Ansturm - vom Samstag ganz zu schweigen.

