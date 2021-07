Bayerns Beste kommen aus Erding

Zeugnisse für 453 Absolventen der Beruflichen Oberschule – Siebenmal Traumnote 1,0

Von Henry Dinger

Erding – 453 Absolventen der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule (FOS/BOS) Erding hatten am Freitag ihren großen Tag. Sie bekamen ihre Zeugnisse.

Die Aula der Schule mit vielen festlich gekleideten und ein bisserl aufgeregten jungen Leuten hätte fast ein Bild aus den Jahren vor 2020 abgeben können. Wenn nicht die Abstände zwischen den Sitzplätzen deutlich sichtbar gewesen wären – und die Eltern gefehlt hätten. Um die Hygieneregeln einzuhalten, hatte die Schule die Zeugnisübergabe in vier Etappen bis in den Nachmittag gezogen.

Die Schule kann trotz aller Widrigkeiten auf ein stolzes Ergebnis blicken. 354 Schüler legten das Fachabitur ab, 99 das Abitur. Sieben Absolventen verlassen die Einrichtung mit der Traumnote 1,0, 141 Mal war der Schnitt eine glatte 2,0 oder besser. „Ihr seid mit Abstand die Besten“, sagte Lehrerin Susanne Hack, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Klaus Schmitz durch das Programm führte. Und nicht nur das. Fünf der sieben 1,0-Abiturienten sind die bayernweit Besten ihrer jeweiligen Ausbildungsrichtung. Dass sie alle auf die FOS/BOS in Erding besuchen, macht Schulleiter Jens Baumgärtel besonders stolz.

Das Zitat „Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst mal reden“, zog sich als roter Faden durch seine Ansprache. Baumgärtel betonte, dass die Schüler „auf ihrem Weg zum Abitur viele, vielleicht zu viele, Prüfungen“ ablegen mussten. „Es können wohl auch von uns Lehrkräften oder Eltern nur wenige behaupten, dass sie ihren Schulabschluss in solch einer schwierigen Situation ablegen mussten“, gab er zu bedenken. „Sie haben damit bewiesen, dass vieles möglich ist, wenn man nur will.“ Die Erfahrungen der vergangenen Monate würden ihnen auch bei künftigen beruflichen und privaten Herausforderungen helfen.

Ihr Abitur sei kein „Corona-Abitur“, sondern in jeder Hinsicht gleichwertig. Auf dem Weg dorthin konnten sie sich auf ihre Familie verlassen, auch wenn vielleicht Familienmitglieder durch die Situation selbst Probleme hatten. „Aber auch die Lehrkräfte haben Sie eng begleitet und einen großen Beitrag dazu geleistet, dass sie Ihr Abiturzeugnis in den Händen halten können“.

Baumgärtel dankte dem Schulleitungsteam und der Verwaltung ebenso wie dem Elternbeirat, der Schülermitverantwortung (SMV) und dem Landratsamt, das frühzeitig die technischen Voraussetzungen geschaffen habe, damit die FOS/BOS durch die Krise komme und möglichst viel Präsenzunterricht stattfinden könne.

+ Preise des Landkreises überreichte Erdings Vize-Landrat Franz Hofstetter (l.) den 25 besten Absolventen der FOS/BOS Erding. © Henry Dinger

Landrat Martin Bayerstorfer gratulierte per Video-Botschaft. Die Preise des Landkreises an die besten Schüler verlieh sein Stellvertreter Franz Hofstetter an Nina Aigner (Notenschnitt 1,0), Lena-Marie Englhart (1,0), Carina Zweckstätter (1,9), Annika Heindle (1,1), Anna Lina Heiß (1,1), Jolina Gehlmann (1,1), Jakob Landbrecht (1,1), Anna Bauer (1,2), Alexander Huber (1,2), Tova Müller (1,2), Christoph Hanslmaier (1,3), Magdalena Hartinger (1,3), Carina Rumpfinger (1,3), Georg Schrodek (1,3), Tobias Schwabl (1,3), Konrad Wagner (1,3), Rebekka Weber (1,3), Lena Kaiser (1,4), Luzia Obermeier (1,4), Christina Oschinski (1,4), Samira Schmid (1,4), Luisa Daimer (1,5), Christian Irl (1,5), Magdalena Hobmaier (1,5) und Fiona Knof (1,5). Für den Landkreis Ebersberg übergab die stellvertretende Landrätin Magdalena Föstl Preise an Amel Alijagic (1,0), Erik Wisberger (1,3) und Louis Michale Roth (1,4).

Zwei weitere Schüler mit einem Schnitt von 1,0 waren die Zwillinge Christian und Tobias Tröstl. „Damit sie nicht leer ausgehen, stiftet der Förderverein die Auszeichnung“, erklärte Vorsitzender Anton Bichlmeier. Er würdigte auch die besten Seminararbeiten. Und Erdings 3. Bürgermeister Harry Seeholzer hatte die Ehrenpreise der Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung dabei (Berichte folgen). Die Elternbeiratsvorsitzenden Thomas Kiesewetter und Markus Reimer zeichneten die bayernweit Besten ihrer Fachrichtung mit einem Preis des Landeselternverbandes aus.