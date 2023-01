Bedford-Strohm in Erding: „Was Kirchen leisten, ist vielen nicht bewusst“

Gelebte Ökumene: Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm besuchte am Donnerstagvormittag die erzbischöfliche Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding. Mit den Zehntklässlerinnen und ihren Lehrern führte er angeregte Gespräche über Gott und die Welt.

Hoher Besuch in der Erzbischöflichen Mädchenrealschule Heilig BLut in Erding: Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm diskutierte mit den Schülerinnen.

Erding – „Das Reden mit Menschen macht mir am meisten Spaß.“ Das gab Heinrich Bedford-Strohm gerne zu, als er am Donnerstag 45 Schülerinnen und einige Lehrkräfte in der Erzbischöflichen Mädchenrealschule Heilig Blut traf. Der evangelische Landesbischof war auf Einladung von Religionslehrerin Alexandra Hamm nach Erding gekommen. Seinen konfessionsübergreifenden Besuch deutete er ganz sachlich: „Die ökumenische Diskussion wird immer wichtiger. Es gibt auch keinen nur evangelischen Christus.“

Empfangen wurde der 62-Jährige mit dem Lied „Trumpet Tune“, gespielt von der Bläsergruppe der MRS-Girls unter Leitung von Martin Hirsch. Das letzte Mal, als er in Erding weilte, sei zum Jubiläum der Reformation gewesen, erinnerte sich Bedford-Strom, der mit seiner Familie in München lebt. Mittlerweile ist ihm die ganze Welt zur Heimat geworden. „Meine besondere Liebe aber gilt Afrika, wo ich viele persönliche Freunde habe.“ Schließlich muss er sich als Vorsitzender des Weltkirchenrats nicht nur um sieben Hauptreligionen kümmern, sondern um 4000 weitere.

„Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen – im Allgäu und in Oberfranken. Unser Urlaub bestand oft darin, dass wir zu siebt in einem VW Käfer nach Schweden gereist sind und dort im Wald gezeltet haben“, erzählte er. Ein Flugzeug habe er erst mit 21 Jahren das erste Mal bestiegen – „als ich zu den Eltern meiner Frau geflogen bin“. Sie ist Amerikanerin.

Über all seinem Tun stehe sein fester Glaube daran, dass eine große Weltkirche zu schaffen sei. Er sei auch nicht glücklich darüber, dass vieles, was Kirchen täglich leisten, gar nicht bis ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelange – „meist sind es eher die Skandale“. Welche Aktivitäten die evangelische Kirche vor allem betreibt, das hatten Schülerinnen mit Schauplakaten vorbereitet: die Aktion „Brot für die Welt“ sowie Organisation und Initiativen der Diakonie.

Viel zu staunen gab’s, als eine Schülerin nach dem Tagesablauf des Landesbischofs fragte. „Ich stehe früh auf, gehe danach in den Englischen Garten, um dort meine Tageslosung ins Handy zu sprechen. Diese ist dann später in sozialen Medien einsehbar.“ Wieder zuhause, bereite er für seine Frau den Kaffee zu: „Der muss genau passen.“ Bürodienst, Besprechungen und Berge von Post und E-Mails würden viel Zeit erfordern, aber er gehe auch gerne in Gemeinden, wo er die Botschaften aus der Bibel in Predigten in die Neuzeit transformiere.

„Dort steht zum Beispiel auch, dass der Mensch seinen Nächsten lieben solle, aber eben auch sich selbst. Letztlich bin ich so, wie ich bin – egal, was die Waage gerade sagt.“ Da ging ein Raunen durch die Reihen der Zehntklässlerinnen, in deren Alter Selbstoptimierung ein wichtiges Thema ist. Die Schülerinnen hatten aber auch Fragen zu Kirchenasyl, Schwulenfeindlichkeit, Hilfe für Flüchtlinge oder zu Vesper-Kirchen, in denen Bedürftige mit Essen versorgt werden.

„Was Asyl und Flüchtlinge generell angeht, scheint unsere Gesellschaft eine andere Schwellenstufe bewältigen zu müssen als zum Beispiel bei Nachbarschaftshilfe“, sagte der Landesbischof. „Trotzdem sind alle im Sinn von Jesus Christus Menschen, denen geholfen werden muss.“ Viele von ihnen könnten gar nichts für ihr Schicksal. „Und wir retten schließlich auch jemanden, der mit zu viel Alkohol im Blut gegen einen Baum gefahren ist.“

Er selbst sei vor einiger Zeit, als es um die Seenotrettung im Mittelmeer ging, angegriffen worden. „Ich habe aber kein Problem mit Gegenwind aus der Gesellschaft, wenn ich von einer guten Sache überzeugt bin. Nach meiner Erfahrung hilft es hier, sachlich zu informieren und mit möglichen Andersdenkenden zu diskutieren.“

Selbst Geistliche aus der russisch-orthodoxen Kirche, mit denen er schon oft über den Krieg in der Ukraine gesprochen habe, „geben hinter vorgehaltener Hand zu, dass sie diesen gar nicht gut finden – offiziell dürften sie das aber niemals so sagen“.