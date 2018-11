Bedienung entpuppt sich als neue Regentin

Die Narrhalla Erding hat ein neues Faschingsprinzenpaar. Am 11.11. um punkt 11.11 Uhr präsentierte im Erdinger Weißbräu Narrhalla-Präsident Stefan „Ben“ Neumaier die neuen Regenten, die Erding während des langen Faschings bis in den März hinein regieren werden: Dominik Beierl (22) aus Erding und Melissa Glück (19) aus Pretzen.

Erding - Offiziell heißen sie Prinz Dominik I. von Motor & C-Rohr sowie Melissa I. von Hopfensaft & Dirndlschaft.

Damit ist das neue Prinzenpaar schon recht treffend beschrieben: Beierl ist Kfz-Mechatroniker im Opel-Autohaus Häusler in Erding sowie Mitglied der Erdinger Feuerwehr. Glück ist Hotelfachfrau und arbeitet im Freisinger Hof in München. Der Beinamen Hopfensaft resultiert aus ihrer Vorliebe fürs Bier, zudem gehört die 19-Jährige der Dirndlschaft Langengeisling an.

Den beiden war zum Auftakt eine echte Überraschung geglückt: Denn Dominik I. stand nach einem Tusch der Band Ledawix um 11.11 Uhr mit Neumaier erst mal allein hinterm Rednerpult. Schließlich kam eine Bedienung und brachten den Herren ein Bier. Und dann blieb die junge Frau im Dirndl einfach stehen. Es dauerte lange Sekunde, bis die Festgesellschaft merkte: Ah, das ist die neue Prinzessin. Glück hatte tatsächlich mal eine Zeit im Erdinger Weißbräu bedient.

OB Max Gotz, der den symbolischen Rathausschlüssel überreichte, zollte seinen Respekt: „Das wird ein guter Fasching, so lange wie einige hier drin jetzt auf der Leitung gestanden sind.“ Aufmerksam lauschte der Stadtchef, als Melissa I. laut drüber nachdachte, nach ihrer Amtszeit gleich Bürgermeisterin zu werden. Gotz meinte augenzwinkernd: „Der Kommunalwahlkampf beginnt, wir haben schon die erste Bürgermeisterkandidatin.“ Die (zeitlich begrenzte) Herrschaft über die Herzogstadt vertraute er Dominik I. und Melissa I. gerne an: „Regieren macht Spaß, die meiste Zeit jedenfalls.“

Beierl ist in der Narrhalla kein Unbekannter. „Es ist meine sechste Saison. Vorher war ich bei den Jungelfern.“ Vor gut sechs Wochen sei das Narrhalla-Präsidium an ihn herangetreten. „Und ich habe sofort Ja gesagt, weil man sich eine solche Chance nicht entgehen lässt.“ Glück kannte die Narrhalla bisher nur von Bällen. „Ich freue mich, dass ich gefragt wurde. Das ist schon eine Ehre.“

Beide wissen, dass sie sich ins Zeug legen müssen, denn der Fasching ist heuer außergewöhnlich lang. Aschermittwoch ist erst am 6. März. Jetzt beginnen die Vorbereitungen. Glück hat bei Bärbel Gruber im Gewandhaus Gruber schon das erste Ballkleid anprobiert. Und der Tanzkurs in der Tanzstelle Faiss ist bereits belegt. „Das müssen wir echt üben“, meint Beierl grinsend. Respekt haben sie auch vor den Ansprachen, vor allem der Rede, mit der sie auf dem Galaball am Samstag, 12. Januar, in der Stadthalle Premiere haben. Ihre erste Rede am Sonntag kam jedenfalls gut an. „Wir waren aber sehr nervös“, gesteht die Prinzessin.

In neuer Formation sangesfreudig präsentierten sich die Jungelfer, die voriges Jahr pausiert hatten.

Und in den Stand der Senatoren wurde das Prinzenpaar aus der Saison 2017/18, Max II. von Taktstock & Touchdown sowie Tabea I. von Hip Hop & Fagott gehoben. Ihnen wurden die obligatorischen Ketten umgehängt.