Bei 54,7 Grad kocht die Stimmung

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Mittendrin statt nur dabei: der Wadltreiber mischte sich bei seinem Auftritt unters Publikum. © W. Krzizok

Die 10. Open Air Schlagerparty am Samstag in Erding war auch die letzte von Organisator Christian Hermann. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass bei ihm beim Schlussapplaus die Tränen flossen – ebenso wie bei seiner Frau Andrea, die vor mehr als zehn Jahren die Idee zu einer Benefiz-Schlagerparty hatte.

Erding – Christian Herrmann hatte vorher bereits angekündigt, dass es seine letzte Feier sein werde. Die fand zum ersten Mal auf dem Gelände des Autohauses Maier am Kletthamer Feld statt. So viele Besucher wie sonst waren diesmal nicht gekommen, was offensichtlich an der großen Hitze lag. Dennoch feierten über den Tag verteilt einige hundert Schlager-Fans mit.

Unter der Hitze stöhnten auch die Künstler, aber sie hielten tapfer durch. „54,7 Grad Celsius“, verkündete Moderatorin Tanja Bornstein, als sie aufs Thermometer auf der Bühne blickte. Und die Hitze forderte auch einige „Opfer“, wie zum Beispiel Christian Herrmann, der fast kollabiert wäre, dann streikte auch einige Male der Ton, weil die Geräte zu heiß geworden waren, und schließlich musste Salvatore Iemmolo vom Duo Salvatore e Rosario mit dick bandagiertem Knöchel ins Krankenhaus gebracht werden. Hier waren die hohen Temperaturen allerdings unschuldig, er war am Ende des Auftritts schlichtweg umgeknickt.

Mehr als sechs Stunden lang war auf der Bühne Betrieb. Anna Marie eröffnete den Schlagertag, es folgten Fred Pausch, Melanie Ve, Jan Wannemacher, Birgit Langer, Wadltreiber, Tammy, Salvatore e Rosario, Stefan Lais, 3 mal 1, Geri der Klostertaler, Liane und schließlich Pascal Krieger. Dann kamen zunächst die Männer vom in Erding ansässigen Verein „Isar 13 – Biker helfen“ auf die Bühne. Vergangenes Jahr hatten sie 1313 Euro gesammelt, „diesmal legen wir noch einen Tausender rauf“, sagte Vorsitzender Max Caria und überreichte einen Scheck über 2313 Euro an das Ehepaar Herrmann.

Am Schluss stürmten alle Interpreten die Bühne. Die Herrmanns erhielten eine Fotocollage mit Bildern der vergangenen zehn Jahre, und Birgit Langer sang zusammen mit den anderen Künstlern das Lied „Unser Zug fährt durch die Nacht“ an, ehe sich Christian Herrmann mit Tränen in den Augen für „zehn tolle Jahre“ bedankte.

Am Sonntagnachmittag zog der Organisator eine erste Bilanz: „Rund 9300 Euro sind bislang eingetroffen, aber es steht noch was aus.“ Das Geld geht seinen Worten zufolge zu gleichen Teilen an den Hospizverein Erding und die Kinderkrebshilfe.

Und war es jetzt wirklich seine letzte Schlagerparty? „Ja, schon“, sagte Christian Herrmann und ergänzte dann mit einem Schmunzeln: „Nächstes Jahr feiere ich meinen Siebzigsten. Vielleicht lasse ich mir ja zu diesem Anlass was einfallen.“

Das Schlusslied „Unser Zug fährt durch die Nacht“ stimmte Birgit Langer (Bild l., vorne l.) an, ehe sich Christian Herrmann (hält mit Gattin Andrea eine Collage) mit Tränen in den Augen für „zehn tolle Jahre“ bedankte. © W. Krzizok