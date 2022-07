Klettham - so bunt, so vielfältig

Von: Hans Moritz

Teilen

Zweisprachiges Vorlesen für Kinder: Auch die jüngsten Bürger kamen am Samstag auf ihre Kosten. © Peter Bauersachs

Schlag auf Schlag, ging es beim ersten interkulturellen Stadtteilfest in Klettham zu. Unter dem Motto „Klettham kommt zusammen“ fanden sich auf der für den Verkehr gesperrten Friedrichstraße an den dort aufgestellten Bänken und Tischen zahlreiche Besucher ein.

Klettham - „Gespräche unter Bürgern sind das, was wir bei dieser fröhlichen Feier erreichen wollen,“ freute sich bei der Begrüßung Gerd Hohlbach mit der Gruppe ehrenamtlichen Helfer des Quartiersmanagements um Stefanie Auer.



Begeistert aufgenommen wurde zur Programmeröffnung der fünfstündigen Veranstaltung der Auftritt der afrikanischen Trommelgruppe Nokumba und der Leitung von Samuel Odai-Mensah aus Ghana. Als „Gegenpol“ sang der Jugendchor der Kreismusikschule. Es folgte eine lebhafte Lesung für Kinder in deutscher und türkischer Sprache mit Silke Hörold-Ries und Yasemin Altinisik.



„Bodystyling für Anfänger“ und „Schach für alle“ von Rot-Weiß Klettham waren weitere Aktionen, und unter dem Motto „Bewegung kennt kein Alter“ sah man Jung und Älter bei der Gymnastik.



Der Seemannschor Erding brachte mit seinen Matrosen nordisches Flair nach Klettham, die zarten Klänge der „Veeh“-Harfengruppe von Familie Schirmer fanden ebenso große Beachtung. Im Kontrast dazu stand die KMS-Jazzband „Lost in blue“ mit Jazz, Blues und ukrainischen Melodien.



Eine Fotoausstellung „damals und heute“ zeigte interessante Bilder mit historischem Rückblick auf den Stadtteil. Nach einem Weitflugwettbewerb mit Luftballons wurden die Teilnehmer des Kinder-Malwettbewerbs belohnt.



Bei Führungen durch die Erlöserkirche gab es Einblick in deren denkmalgeschützte Holzkonstruktion.



Den von vier Leuten in zwei Stunden in Klettham gesammelten Müll präsentierte in gestalterischer Form die Initiative „Plastikfreies Leben – unfair müllt“ und stellte dieses Umweltthema so auf interessante Weise in den Blickpunkt.



Neben Musikanten der Kreismusikschule trat auch die Tanzgruppe „Türkvolk“ sowie die Folkloregruppe des Polnisch-Christlichen Vereins Erding auf. Ein musikalischer Hochgenuss war der Konzertauftritt von Peter Hackel (Gitarre) und Claudia Gondola de Hackel (Querflöte).



Das internationale Flair Kletthams – der Stadtteil stellt 15 Prozent der Erdinger Bevölkerung – zeigte sich auch bei Informationsständen mit Angeboten lukullischer Spezialitäten und Kunsthandwerk aus Polen, Ungarn, Italien und der Ukraine. Die ehrenamtlichen Helfer, viele von Vereinen, darunter zahlreiche Mitglieder der Wasserwacht, trugen zum perfekten Ablauf des internationalen Festes bei.



„Klettham ist ein besonderer Stadtteil, wo Menschen aus aller Welt leben“, hieß es in der Einladung. Und so wurde das Fest ein großer Erfolg, bei dem sich die Bewohner durch Musik, Spiel und Spaß näher kamen und bis in die laue Sommernacht getanzt wurde.



OB Max Gotz, der zur Eröffnung mit den Ratsherren des Schwedenspiels eingezogen war, rief die Menschen dazu auf, sich aktiv am Zusammenhalt Kletthams zu beteiligen. Er dankte den Helfern und Organisatoren vom Quartiersmanagement und kündigte einen Wettbewerb an, der die künftige Gestaltung Kletthams thematisiert und zu positiven Veränderungen anregen soll. beet