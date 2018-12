Erhellendes zu „Stille Nacht“

In einem packenden Vortrag mit einer Bildershow erhellte Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle am Sonntagnachmittag die Historie des weltbekannten Liedes im voll besetzten Konzertsaal der Kreismusikschule.

Erding –200 Jahre „Stille Nacht, Heilige Nacht“: In einem packenden Vortrag mit einer Bildershow erhellte Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle am Sonntagnachmittag die Historie des weltbekannten Liedes im voll besetzten Konzertsaal der Kreismusikschule. Dabei wurde um Spenden für das Leserhilfswerk des Erdinger Anzeiger gebeten. Die vielen Gäste spendeten überaus freigiebig für den guten Zweck: Beachtliche 1200 Euro übergab Loechle gestern an Kulturredakteurin Alexandra Anderka, die sich herzlich mit dem Redaktionsteam für die hilfreiche Gabe bedankte.

In der Musikveranstaltung folgten die Zuhörer Loechles kenntnisreichen Ausführungen. Man erfuhr, dass der Lehrer Franz Xaver Gruber im österreichischen Arnsdorf den Text von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ des befreundeten Hilfspriesters Joseph Mohr im benachbarten Oberndorf vertont hatte. Am Nachmittag des 24. Dezember 1818 von Gruber komponiert, erklang das Lied bereits am Abend nach der Christmette in der Oberndorfer St.-Nikola-Kirche bei Salzburg zum ersten Mal. Beide Männer sangen das Weihnachtslied zu Mohrs Gitarrenbegleitung. Wie Loechle erläuterte, habe die Welturaufführung erst nach dem Gottesdienst stattgefunden, weil damals in der Messe nur lateinische Lieder gesungen werden durften. Volksmusiksänger Brandl Wast stimmte in der KMS das Lied in der Originalfassung an und wurde vom Vollblutmusiker Loechle auf der Gitarre begleitet.

Man erfuhr Wissenswertes zu den Biografien des Komponisten und des Textdichters. Dabei förderte Loechle ein makaberes Detail zutage: Da Joseph Mohr zu Lebzeiten nicht porträtiert worden war, wurde der Schädel des Verstorbenen, der 1848 in Wagrain begraben worden war, 1912 exhumiert, um ein möglichst getreues Abbild herzustellen. Der Kopf sei jedoch nicht zu Mohrs letzter Ruhestätte in Wagrain zurückgebracht, sondern in der neu errichteten Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf eingemauert worden. Auch den geschichtlichen Hintergrund beleuchtete Loechle und meinte: „Die Zeit war reif für so ein weltumspannendes Friedenslied.“ Für stimmungsvolle Musik sorgten die Erdinger Geigenmusik, Marli und Wast, die Westacher Musi, die Westacher Sänger und die Reithofner Zwoa.

VON VRONI VOGEL