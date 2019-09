Berufsausbildung: Noch viele freie Lehrstellen in Erding

Die geburtenschwächeren Jahrgänge beenden die Schule. Auch deshalb sind viele Lehrstellen noch frei. Bis Jahresende kann man einen Ausbildungsplatz bekommen.

Landkreis – Für viele Jugendliche im Landkreis Erding hat am Montag das Ausbildungsjahr begonnen – zumindest offiziell. Tatsächlich nehmen die meisten Betriebe noch bis Jahresende Interessierte auf der Suche an. „Seit 2014 sind noch nie so viele Stellen frei gewesen wie heuer“, berichtet Otto Heinz, Vorsitzender des IHK-Gremiums Freising/Erding. Die Ursache für diesen Überhang an Ausbildungsplätzen liege aber nicht nur daran, dass immer weniger Schulabgänger eine Lehre machen, sondern vor allem am Fachkräftemangel.

Besonders betroffen sind die Nahrungsmittel-, Gastronomie- und die Baubranche. „Es kommen viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Klar ist: Die Betriebe suchen händeringend nach Nachwuchskräften“, erklärt Erdings Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger, selbst Bauunternehmer. „Neben dem Mangel an Fachleuten darf man auch nicht vergessen, dass jetzt die geburtenschwächeren Jahrgänge aus der Schule kommen. Somit entsteht automatisch ein Ungleichgewicht“, sagt er.

41 Prozent der Erdinger Azubis sind im Handwerksbereich

Daher zeichnet sich gerade eine große Lücke zwischen den unbesetzten Lehrstellen und den noch suchenden Interessenten ab. Der Landkreis Erding scheint da zumindest teilweise eine Ausnahme zu sein: 2018 waren 41 Prozent der Auszubildenden im Handwerksbereich tätig. Die Betriebe durften sich über 212 neue Lehrlinge freuen. Die diesjährigen Zahlen haben sich im Vergleich dazu nicht groß verändert: Bislang haben 213 Schulabgänger eine Lehrstelle in einem der 130 handwerklichen Ausbildungsberufen gefunden.

Um die IHK-Berufe steht es nicht ganz so gut. Es treten insgesamt 253 Jugendliche und junge Erwachsene im Landkreis ihre Ausbildung in einem der 51 verschiedenen Industrie- und Handelsberufen an. Das ist ein Minus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zugleich bleiben immer mehr Lehrstellen unbesetzt, heuer sind es 255 freie Ausbildungsplätze. Dies entspricht etwa einem Drittel der zu Jahresbeginn gemeldeten Betriebe, die einen Lehrling anstellen wollen.

Lehrstellen bis Ende des Jahres zu vergeben

Hinzu kommt, dass das Angebot im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent auf 741 verfügbare Lehrstellen angestiegen ist. Somit ist es auch kein Problem, noch bis Ende des Jahres eine Ausbildung in einem Betrieb anzufangen.

Trotz der überzeugenden Fakten entscheiden sich immer mehr Schulabgänger für ein Studium anstelle einer Lehrstelle. Der Gedanke, dass man ohne ein abgeschlossenes Studium nicht erfolgreich sein kann, hängt immer noch in den Köpfen vieler Schüler und Eltern fest.

Betriebe übernehmen die Azubis in der Regel

„Eine solide Ausbildung ist ein sicherer Weg für eine gurte Zukunft“, tritt Heinz dem entgegen und ergänzt: „Viele Betriebe wollen die Lehrlinge, die sie ausgebildet haben, auch übernehmen. Außerdem bieten sich gerade in der Baubranche viele Aufstiegsmöglichkeiten, oftmals auch auf Positionen in der Führungsebene.“

Die Betriebe geben sich große Mühe, dass auch der Ausbildungsweg eine höhere Stellung bei den Jugendlichen und deren Eltern bekommt. Dafür gehen sie beispielsweise in Schulen, um über ihre alltägliche Arbeit zu informieren. Die Industrie- und Handelskammer hat zudem die Initiative Elternstolz ins Leben gerufen, um auch Eltern die Vorteile einer dualen Ausbildung deutlich zu machen. Die duale Ausbildung ist die Kombination aus theoretischem Unterricht in der Berufsschule und praxisbezogener Arbeit im Betrieb. Dadurch haben die Azubis gleich mehrere Anlaufstellen für Fragen und Info.

13 Flüchtlinge beginnen eine Ausbildung

Beim Thema Integration gibt es auch Neuigkeiten von der IHK: 13 Flüchtlinge gehören zu den neuen Azubis. Das sind zwölf mehr als im Vorjahr. Im Landkreis arbeiten insgesamt 43 Azubis mit Fluchthintergrund in einem der 184 IHK-zugehörigen Ausbildungsbetriebe. Trotz Sprachproblemen oder rechtlicher Hürden sehen immer mehr Unternehmen in den Flüchtlingen Fachkräftepotenzial. „Neben dem Interesse für den Beruf sollten die Bewerber auch Einsatzbereitschaft, Disziplin, Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit mitbringen, der Schulabschluss spielt da eher eine nebensächliche Rolle“, so Waxenberger.

Übrigens: Wer nach der Ausbildung seinen Meister macht, dem stehen dann alle Türen offen – auch die der Universitäten oder Fachhochschulen.

Celina Eckert