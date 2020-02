„Ihr seid jetzt gefragte Fachkräfte“: 181 Absolventen an der Erdinger Berufsschule

Für 181 junge Leute ist die Berufsschulzeit zu Ende. Sie wurden in 16 Berufen ausgebildet.

Erding – Schulleiter Dieter Link berichtete beim Festakt in der Berufsschul-Turnhalle,19 Absolventen hätten auch den Mittleren Bildungsabschluss erworben. „Das klingt nach nicht besonders viel. Man muss aber wissen, dass 19 der jungen Leute mit Abitur und 91 mit einem Mittleren Schulabschluss zu uns kamen.“ Somit hätten 129 Absolventen einen Berufsabschluss und die Mittlere Reife. „So gerüstet, stehen ihnen schon jetzt alle Wege offen“, betonte Link. Als roter Faden zog sich diesmal das Zitat „Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Du weißt nie, was Du bekommst“ aus dem Film „Forrest Gump“ durch Links Rede.

Der Schulleiter erzählte von einem Projekt der Regens-Wagner-Stiftung in Dillingen an der Donau. Dort gebe es eine Kulturkneipe, in der behinderte Menschen in Küche und Service arbeiten. Link berichtete von einem Gespräch mit zwei Frauen mit Down-Syndrom, die ihm so fröhlich von ihrem Leben erzählt hätten, als hätten sie „die edelste und köstlichste Praline des Lebens bekommen“.

Link kam dann wieder auf Forrest Gump zurück, der einen schlechten Start ins Leben gehabt habe, aber dann mit Zuversicht, Aufrichtigkeit und dem Glück des Fleißigen alle Schwierigkeiten des Lebens gemeistert habe.

„Wie schmeckt denn eure Praline des Lebens bisher so? Habt ihr gut gewählt? Beantworten kann das jeder nur für sich“ sagte Link zu den Absolventen. Sie hätten ihr Leben in die Hand genommen und einen Abschluss gemacht. „Ihr seid jetzt die Fachkräfte, die im Land, aber auch international gefragt sind.“

Abschließend ging der Schulleiter noch auf die bevorstehende Kommunalwahl ein. „Kennt ihr die Kandidaten? Lernt sie kennen, informiert euch, redet mit ihnen.“ Sie selbst dürften nun auch Kandidaten sein. Eine Wahl sei auch wie eine Pralinenschachtel, aber man könne entscheiden, ob und wen man wählt oder sich selbst zur Wahl stellt. Entscheidend sei nicht die Praline, sondern was man daraus mache.

Landrat Martin Bayerstorfer übergab die Staatspreise der Regierung von Oberbayern. Die Besten mit einem Notenschnitt von mindestens 1,50 und besonderen Verdiensten bekamen bis dato einen Geldpreis von 75 Euro. Das Geld stammte von der Regierung von Oberbayern. Ein Großteil musste aber oft aus dem Topf des Fördervereins der Schule spendiert werden, weil das Regierungsgeld nicht reichte. Heuer gab es eine Neuerung: Nicht nur die fehlenden Geldbeträge werden vom Landkreis aufgebracht, sondern zusätzlich das Preisgeld auf 200 Euro aufgestockt. Vor der Übergabe dankte Bayerstorfer den Betrieben, die Ausbildungsplätze bereitstellten.

Erdings Oberbürgermeister Max Gotz verlieh im Anschluss die Ehrenpreise der „Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung“. Aus den Händen von Schulleiter Link sowie dessen Stellvertreter Günther Mittermaier bekam ein Schüler den Preis des Landkreises Erding (Berichte folgen).

Den Anerkennungspreis der Regierung von Oberbayern erhielten: Isabelle Deliano (Köchin) Franziska Maria Hofbauer (Kauffrau im Groß- und Außenhandel), Oliver Holley (Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Yannik Holzmüller (Kaufmann im Einzelhandel), Stefanie Landesberger (Bankkauffrau), Nadine Maier (Zahnmedizinische Fachangestellte), Tom Schweizer (Fluggerätmechaniker), Christine Sigllechner (Kauffrau für Büromanagement), Sebastian Unterreitmaier (KFZ-Mechatroniker), Konrad Wagner (Zimmerer).

Eine Urkunde ohne Geldpreis erhielten: Vitus Baer (Koch), Lisa Bernhard (Kauffrau im Groß- und Außenhandel), Jakob Daudert (Fluggerätmechaniker), Alexandra Fischer (Zahnmedizinische Fachangestellte), Maximilian Manfred Huber (Kfz-Mechatroniker), Alexander Irlbacher (Zahnmedizinischer Fachangestellter), Fabian Kirchdorfer (Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Ricarda Theresa Maier (Medizinische Fachangestellte), Tobias Maier (Kfz-Mechatroniker), Sebastian Oberloher (Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Philipp Obermaier (Bankkaufmann), Balestra Carla Protogerou (Fluggerätmechanikerin), Olivia Schiebl (Kauffrau im Groß- und Außenhandel), Felicia Theresa Stückl (Medizinische Fachangestellte) und Markus Werner (Koch).

Die Berufe

23 Bankkaufleute

9 Kaufleute für Büromanagement

14 Einzelhandelskaufleute

4 Verkäufer

16 Kaufleute im Groß- und Einzelhandel

17 Medizinische Fachangestellte

15 Zahnmedizinische Fachangestellte

4 Frisöre

22 Fluggerätmechaniker

28 Kfz-Mechatroniker

9 Köche

12 Hotelfachleute

2 Hotelfachleute mit Zusatzqualifikation Europäisches Hotelmanagement

4 Maurer

1 Tischler und 1 Zimmerer