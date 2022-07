Berufsschule Erding: „Lasst viele an eurem Reichtum teilhaben“

Von: Henry Dinger

Für einen Notendurchschnitt von mindestens 1,50 im Abschlusszeugnis und weitere herausragende Leistungen erhielten 23 Schülerinnen und Schüler einen Staatspreis und eine Geldprämie von 200 Euro. Davon kommen 75 Euro für einen Teil der Preisträger von der Regierung von Oberbayern. Die stockt der Landkreis als Sachaufwandsträger auf und übernimmt die Summe für alle weiteren Geehrten. Dritter Landrat Rainer Mehringer (hinten, l.) und Schulleiter Dieter Link (untere Reihe, r.) überreichten die Urkunden und die Preise an die Schüler. © Henry Dinger

Die Berufsschule Erding hat 467 Absolventen verabschiedet. Sie haben in 18 Berufen einen erfolgreichen Abschluss hingelegt. 89 von ihnen wurden besonders ausgezeichnet.

Erding – Das Thema „Reichtum“ zog sich in diesem Jahr wie ein roter Faden durch die Abschlussrede von Dieter Link. Mit Gedanken zur Frage „Wie reich sind wir?“ verabschiedete der Leiter der Staatlichen Berufsschule Erding 467 Schülerinnen und Schüler, die in 18 Berufen und in den Berufsintegrationsklassen einen erfolgreichen Abschluss hingelegt haben.

„Hinter eurem Jahrgang liegt keine einfache Zeit, denn ihr habt das komplette Corona-Schulpaket mit Distanz- und Maskenunterricht, Corona-Schnelltests und Quarantäneregelungen abbekommen“, stellte Link fest. Jedoch hätten sich Schule und Schüler gemeinsam angestrengt, und nun könne man endlich feiern. Stolz sei er, dass 89 der jungen Damen und Herren wegen besonders guter Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet werden konnten. 70 Absolventen erwarben den Mittleren Bildungsabschluss mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, 62 kamen bereits mit Abitur und 210 mit der Mittleren Reife. 31 hätten über den Weg der Berufsschule den Mittelschulabschluss geschafft, davon 16 aus den Berufsintegrationsklassen.

„Wer seines Reichtums unwert, ihn nicht nützt, muss weinen, nicht wer arm ist, wer verlor“, zitierte Link den deutschen Lyriker Stefan George und erinnerte die Absolventen daran, dass sie nicht nur reich seien, weil sie eine Schulausbildung genießen konnten, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen haben, sondern auch, weil sie einen Abschluss geschafft haben. „Ihr habt euch vor drei Jahren für eine Berufsausbildung entschieden, Ihr habt die Chancen genutzt, die sich euch geboten haben. Ihr seid in eurem Berufszweig eine Fachkraft und als Mensch gereift. Jetzt seid ihr reich!“

Die Staatspreise ohne Geldprämie wurden an 54 Absolventen vergeben, von denen ein Großteil die Auszeichnung persönlich aus den Händen von Drittem Landrat Rainer Mehringer (r.) und Schulleiter Dieter Link (vorne, l.) entgegennehmen konnte. © Henry Dinger

Link gab zu verstehen, dass der Arbeitsmarkt nach Fachkräften lechze und forderte die jungen Leute auf, sich in die Gesellschaft einzubringen. „Wir brauchen eure reichen Begabungen, brauchen jeden von euch!“ Der Schulleiter ermahnte aber auch, den Reichtum zu schätzen, den die Ressourcen der Erde mit sich bringen und zum Beispiel ermöglichen, elektrischen Strom und Heizung auf Knopfdruck zu nutzen.

„Drei Erden würden wir benötigen, wenn alle Menschen so wie wir darauf zugreifen würden“, sagte er. „Wir als freie Gesellschaft müssen lernen, mit zirka einem Drittel des bisherigen Verbrauchs gut zu leben. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, auch dafür brauchen wir euch.“

Dritter Landrat Rainer Mehringer, der die Staatspreise überreichte, erinnerte daran, dass es in der Region Erding seit drei Jahrzehnten Vollbeschäftigung gebe. „Und wenn ich so in die Runde blicke, wird es mir vor der Zukunft nicht bang“, sagte er im Hinblick darauf, dass die jungen Absolventen nun den Arbeitsmarkt erobern.

OB Max Gotz, der die Preise der Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung überreichte, dankte in seiner heuer sehr kurzen Ansprache auch den Handwerksbetrieben, die den jungen Leuten die Ausbildung ermöglicht hätten und bat sie, dies auch weiterhin zu tun.

Im Anschluss daran überreichten Link und sein Stellvertreter Günther Mittermeier den Preis des Landkreises Erding und den erstmalig ausgelobten Helmut-Schmid-Ehrenpreis (Berichte folgt).

Der Schulleiter trat an diesem Nachmittag auch als Sänger in Erscheinung – zunächst als Mitglied des Schulchors zu Beginn der Feier und später bei einer kurzen Einlage von „Happy Birthday“ mit allen Besuchern in der Turnhalle. Das Stück galt seinem Vize Günther Mittermeier, der soeben seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Musikalisch begleitet wurde die Abschlussfeier von der Jugendband der Kreismusikschule Erding unter der Leitung von Dieter Geitz.

Staatspreis mit Geld: Anna Aigner, Paulina Anzenberger,Christian Bauer, Franziska Bichlmaier, Sarah Borck, Hanna Ernst, Lisa Götz, Paul Helten, Julia Hirsch, Julia Kreuzpaintner, Daniel Merklinger, Lea Mosebach, Manuel Moser, Leonard Neuhoff, Lisa Reich, Christina Schranner, Jenny Phai-Lin Schroth, Verena Schum, Sebastian Steger, Alexander Urbach, Luis Wagenspöck, Stephanie Westermaier und Lukas Wiederspick.

Staatspreis ohne Geld: David Bauer, Johanna Brandstetter, Jacqueline Breininger, Lukas Brenninger ,Celina Brümmer, Antonietta Ciccone, Florian Ciccone, Rebecca Claußen, Larissa Dafinger, Franziska Denk, Anica Dieckmann, Luisa-Sophie Dyrda, Antonia Falkner, Leonard Filipp, Nina Fuchs, Isabella Gillmeier, Celine Glaser, Jonas Glashauser, Theresa Gruber, Nico Handschuh, Marei Häuslmeir, Melinda Heindl, Felix Liam Himmel, Verena Hörl, Galina Horner, Sarah Huber, Konstantin Huber, Veronika Knebel, Fiona Köberl, Verena Koll, Jannik Laufer, Lukas Lohmaier, Julia Maier, Mia Magdalena Mooshofer, Maximilian Moritz, Jasmin Nowotny, Nicole Paringer, Daniel Pohl, Björn Pollul, Jakob Scharl, Peggy Schöps, Paul Sittner, Florian Steinbrück Verena Charlotte Steitz, Annalena Strasser, Melanie Thomaier, Ariane Till, Benno Ulbricht, Julia Urgibl, Jessica Wagner, Julia Weber, Simon Weichenberger, Adile Yul und Sarah Zimmert.

Die Berufe: 63 Kaufleute im Groß- und Außenhandel; 55 Medizinische Fachangestellte; 37 Schreiner; 36 Zahnmedizinische Fachangestellte; 34 Kaufleute im Einzelhandel; 32 Kaufleute für Büromanagement; 29 Köche; 29 Hotelfachleute; 24 Verkäufer; 19 Zimmerer; 19 Hotelfachleute/Zusatzqualifikation Europ. Hotelmanagement; 18 Friseurinnen; 17 Maurer; 17 Fluggerätmechaniker; 8 Bankkaufleute; 4 Kfz-Mechatroniker; 4 Restaurantfachleute und 1 Fachkraft im Gastgewerbe.