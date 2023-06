Berufsschule Erding: Mehr Platz für angehende Zimmerer

Von: Uta Künkler

Dass man hier mit Holz arbeitet, wird am Modell im Vordergrund deutlich. Bei der Einweihung der Zimmererwerkstatt in der Berufsschule sprach Landrat Martin Bayerstorfer (am Pult) von wachsenden technischen Ansprüchen. © Landratsamt Erding

Die Zimmererwerkstatt in der Berufsschule wurde erweitert und saniert - und jetzt feierlich eingeweiht.

Erding – Der Landkreis investiert in die Dr.-Herbert-Weinberger-Berufsschule in Erding. Die Erweiterung und Sanierung der Zimmererwerkstatt ist nach nur zehn Monaten Bauzeit abgeschlossen, wie Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer mitteilt. Im feierlichen Rahmen wurden die Räume an der Freisinger Straße nun eingeweiht und gesegnet.

„Junge Menschen sollen an diesem Ort selbst etwas erschaffen, mit dem Werkstoff Holz experimentieren und nach getaner Arbeit mit Stolz auf ihr Werkstück blicken“, so Landrat Martin Bayerstorfer. Er hob die Rolle des Landkreises als Sachaufwandsträger von Bildungseinrichtungen hervor, berichtet Kirmeyer in einer Pressemitteilung. Ein ganz wesentlicher Aspekt der Aktivitäten des Landkreises sei es, habe Bayerstorfer betont, „mit der Ausgestaltung unserer Schulen für unsere Kinder und Jugendlichen Bildungsräume zu schaffen, die sie herausfordern, begleiten und versorgen.“ Dazu gehöre auch eine funktionale Zimmererwerkstätte, die den wachsenden Ansprüchen gerecht wird.

Aufgrund der beengten Raumsituation war eine Umgestaltung und Vergrößerung der Zimmererwerkstatt erforderlich geworden. Im Zuge der Arbeiten mussten einige Räume verändert werden: Die vorhandenen Sanitäranlagen im gleichen Trakt wurden rückgebaut, die Trennwand wurde abgebrochen und der Grundriss neu aufgeteilt. Der dadurch entstehende Raumgewinn wurde in die Zimmererwerkstätten integriert.

Für die Holzbearbeitungsmaschinen wurde durch die Verlegung der Wasch- und Umkleideräume ein eigener Raum geschaffen. Die Umkleide für Zimmerer und Maurer wurde im Untergeschoss eingerichtet. Der Sanitärbereich für die Bauabteilung Holz wurde neugestaltet und umstrukturiert, dadurch wurde auch die Anordnung einer Umkleide mit Waschraum und Toiletten für Damen möglich, die bisher gefehlt hatte.

Der Kreistag hat für den Umbau und die Sanierung der Werkstatt im Haushalt 750 000 Euro zur Verfügung gestellt. Nach jetzigem Stand werde der eingeplante Kostenrahmen um rund 30 000 Euro unterschritten, rechnet Fiebrandt-Kirmeyer vor. Die Maßnahme werde vom Freistaat Bayern mit rund 177 000 Euro gefördert.