Berufung gescheitert: 24-jähriger Schläger muss ins Gefängnis

Ein 24-Jähriger attackierte in Erding grundlos Passanten und verletzten diese zum Teil schwer. Er wurde schuldig gesprochen, nun scheiterte auch seine Berufung.

Erding/Landshut –Er wird Vater: Das war eines der Hauptargumente eines Gelegenheitsarbeiters (24), um dem Gefängnis zu entgehen. Erfolglos, wie die Berufungsverhandlung vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Landshut zeigte. Er muss für ein Jahr hinter Gitter.

Der gebürtige Holländer, der damals mit seiner inzwischen schwangeren Lebensgefährtin (22) in Erding lebte, hielt sich mit ihr am 27. März 2018 an der S-Bahn-Haltestelle Altenerding auf. Dort legte er sich mit drei wartenden Fahrgästen an, regte sich auf, dass „sie ihn so blöd anschauen“, beleidigte sie, schlug einem mit der Faust ins Gesicht und versetzte einem anderen einen Tritt gegen den Oberschenkel.

Erst Morddrohung, dann Körperverletzung

Außerdem drohte er dem Trio: „Wenn ihr in die S-Bahn einsteigt, dann bring’ ich euch um, dann töte ich euch alle.“ Wegen der Drohung stieg das Trio tatsächlich nicht in die einfahrende S-Bahn ein, sondern wartete 40 Minuten auf die nächste.

In der S-Bahn rastete der 24-Jährige erneut aus, verpasste einem Fahrgast eine Ohrfeige und verletzte zwei andere mit Faustschlägen und Fußtritten. Auch sie hatten ihn seiner Meinung nach „blöd angeschaut“. Als einer der Männer zur Gegenwehr ansetzte, griff die Lebensgefährtin des Holländers ein und versuchte, ihn mit ihren Fäusten zu traktieren. Die Opfer erlitten Platzwunden, Prellungen und Abschürfungen, eine Gehirnerschütterung und einen Tinnitus.

Freiheitsstrafe ohne Bewährung

Die Strafrichterin beim Amtsgericht Erding hatte den 24-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung in vier Fällen und diversen Beleidigungen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Grund dafür war sein Vorstrafenregister.

Seine Lebensgefährtin kam wegen versuchter vorsätzlicher Körperverletzung mit einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten davon.

Täter bedauert seine Ausraster

In der Berufung räumte der 24-Jährige, der nach einer abgebrochenen kaufmännischen Lehre sein Geld mit Gelegenheitsjobs verdiente, seine Ausraster unumwunden ein. Er und seine Lebensgefährtin hätten erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Seit er wisse, dass seine Lebensgefährtin schwanger sei, sei er „clean“, habe sich um eine Alkoholtherapie bemüht und für ein Anti-Aggressionstraining beworben. Mittlerweile sei er mit seiner Lebensgefährtin nach Wuppertal gezogen und habe einen Job in einem Callcenter in Aussicht, erklärte er vor Gericht und bedauerte seine damaligen Ausraster.

Verteidiger Florian Wurtinger sah seinen Mandanten angesichts seiner Alkohol- und Drogenabstinenz auf dem richtigen Weg. Es sei eine positive Sozialprognose zu stellen, deshalb könne die Freiheitsstrafe unter entsprechenden Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden, meinte er.

Erhebliche Vorstrafen und enorme Rückfallgeschwindigkeit

Die Kammer verwarf allerdings die Berufung und entsprach damit dem Antrag von Staatsanwältin Franziska Smolka, die auf die erheblichen und größtenteils einschlägigen Vorstrafen sowie die enorme Rückfallgeschwindigkeit verwies: „Bei einer Bewährungsstrafe würde die Justiz nicht mehr ernst genommen.“

Vorsitzender Richter Peter Pöhlmann sah in der Urteilsbegründung trotz der festen Beziehung, der bevorstehenden Vaterschaft und der Bemühungen um einen Arbeitsplatz die Voraussetzungen für eine positive Sozialprognose nicht gegeben. Der 24-Jährige sei Bewährungsversager und mit einem hohen Aggressionspotenzial ausgestattet: Er habe eine Reihe von Personen grundlos attackiert und traktiert, zum Teil nicht unerheblich verletzt. Seine Bemühungen um eine Alkohol- und Anti-Aggressionstherapie seien nicht besonders intensiv gewesen, und bevorstehende Vaterfreuden alleine hätten die Kammer nicht überzeugt, dass er nichts mehr anstellen werde.

Walter Schöttl