Zweijährige schwer im Intimbereich verletzt

Von: Hans Moritz

Vor dem Landgericht Landshut muss sich eine 25-Jährige aus dem südlichen Landkreis Erding verantworten - wegen schlimmer Vorwürfe. © Oliver Berg/dpa

Mit einer „vaginalen Pfählungsverletzung“ musste eine Zweijährige einen Tag vor Weihnachten 2018 notoperiert werden. Ihre Mutter steht deswegen vor dem Landgericht Landshut.

Erding/Landshut - Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Weil sie nicht Zähne putzen wollte, soll die 25-Jährige aus dem südlichen Landkreis Erding ihrer Tochter eine elektrische Zahnbürste in die Scheide gerammt haben.



Ohne umgehende medizinische Versorgung, so die Anklage, hätte das Mädchen verbluten können. Die gelernte Kinderpflegerin bestritt zu Prozessbeginn vor dem Landgericht jegliche Schuld. In ihrer ausführlichen Einlassung belastete sie stattdessen immer wieder indirekt ihren Ex-Freund. „Man denkt doch nicht daran, dass der Partner das Kind verletzt haben könnte“, sagte die 25-Jährige. „Ich war halt verliebt und hatte die rosarote Brille auf.“



Vor der Jugendschutzkammer berichtete sie von einer Sexpraktik, die an das erinnert, was dem Kind im Badezimmer widerfahren ist. Ihr Ex-Freund habe das mit ihr machen wollen. „Da habe ich ihn aber mit den Füßen aus dem Bett gekickt.“ Bleibt die 25-Jährige bei ihren Angaben, wird dem Kind eine Aussage vor Gericht vermutlich nicht erspart bleiben. Das mittlerweile sechs Jahre alte Mädchen lebt bei den Eltern der 25-Jährigen.



Der von Staatsanwältin Barbara Streicher vertretenen Anklage zufolge hatte das Kind auch den Großteil seiner ersten beiden Lebensjahre bei den Großeltern verbracht; der Kontakt zur Mutter soll spärlich gewesen sein. Als diese jedoch wenige Tage vor Weihnachten 2018 bei ihrem neuen Freund einzog, nahm sie das Mädchen mit. Beim Abendessen am 23. Dezember nässte das Kind laut Anklage ein, was die Mutter verärgerte, wollte man doch den Christbaum schmücken.



Nach Angaben der Anklage soll es der Ex-Partner gewesen sein, der sich zunächst um das Mädchen gekümmert und ihm die nasse Hose ausgezogen habe. Dann habe er Umzugskartons aus dem Carport geholt. Währenddessen habe die 25-Jährige ihre Tochter auf die Toilette gesetzt. Zudem sollte sie Zähneputzen. Der Mann habe dann lautes Schreien und Weinen gehört. Laut Anklage hatte die 25-Jährige in diesem Moment ihre Tochter für deren „ungezogenes“ Verhalten mit der Zahnbürste „bestraft“. Als der Ex-Freund ins Badezimmer kam, hob die Angeklagte das Kind von der Toilette hoch. Dabei lief Blut über die Oberschenkel des Kindes. Sie habe ihre Tochter zum Wickeltisch getragen, um nachzuschauen, „was los ist“, sagte die Angeklagte vor Gericht. Die Kleine habe aber erst aufgehört, hysterisch zu schreien und die Beine gespreizt, als ihr Ex das Zimmer verlassen habe. „Da habe ich im Scheideneingang den Darm arbeiten sehen.“



Nach Aussage der 25-Jährigen war es umgekehrt: Ihr Ex sei mit der Kleinen im Bad gewesen. Sie sei hineingelaufen, als sie Schmerzensschreie ihrer Tochter gehört habe. Ihr Ex-Freund sei rausgegangen und habe gesagt, er hole jetzt die Kartons. Sie habe versucht, das auf der Toilette sitzende Kind durch Zähneputzen abzulenken und zu beruhigen – „sie putzt so gerne Zähne“. Währenddessen habe sie gehört, wie es „immer noch in die Kloschüssel plätschert“. Als sie ihre Tochter schließlich hochgehoben habe, sei die ganze Schüssel volle Blut gewesen.



Vorsitzende Richterin Michaela Wawerla zeigte sich verwundert ob der Angabe der Angeklagten, weder ihre Tochter noch den Ex-Freund jemals gefragt zu haben, was in dem Bad passiert ist. Sie sei einfach überfordert gewesen, so die 25-Jährige. „Ich habe nur funktioniert.“ nig