Anwohner beschweren sich über Bettler in der Erdinger Innenstadt

Immer wieder beschweren sich Bürger bei der Stadt Erding über Bettler im Stadtgebiet. Doch der Polizei sind meist die Hände gebunden.

Erding – Sie sitzen vor Erdinger Modegeschäften, Supermärkten im Kletthamer Gewerbegebiet und an der Brücke nahe der Roßmayrgasse: Immer wieder beschweren sich Bürger bei der Stadt über Bettler in Erding, sagt Sprecher Christian Wanninger: „Viele haben das Gefühl, dass das keine Bedürftigen sind, sondern sie aus organisierten Banden stammen.“ Aber es sei schwierig, das Betteln in der Stadt zu verbieten.

Unmut gibt es deswegen zum Beispiel nahe der Roßmayrgasse. Dort ärgert sich ein Anwohner (Name der Redaktion bekannt) seit zwei Jahren über einen bettelnden Gitarristen: „Er stört, weil er ohne Rücksicht laut Gitarre spielt und singt. Es hilft nicht mal, alle Fenster zu schließen.“ Dem Anwohner zufolge spiele der Straßenmusiker zwischen 9 und 19 Uhr. „Ich bin mit meinen Nerven am Ende.“ Auch Nachbarn würden sich ärgern. Selbst möchte der Erdinger den Straßenmusiker nicht ansprechen, denn: „Ich habe Angst, was Falsches zu machen und meine Nerven zu verlieren.“

„Der Gitarrist ist dem Ordnungsamt bekannt. Mitarbeiter bitten ihn immer wieder, den Platz zu wechseln“, sagt Wanninger zu dem Fall. Die Kommunikation mit dem Mann sei schwierig, „weil er der deutschen Sprache nicht so mächtig ist“.

Betteln im Stadtgebiet zu verbieten, sei ebenfalls schwierig, sagt Wanninger: „Platzverweise können nur Ordnungsamt oder Polizei erteilen, wenn die Bettler auf- oder zudringlich werden.“

Die Polizei sei eher hilflos gegen organisierte Bettlerbanden, sagt der Vize-Chef der Erdinger Inspektion, Harald Pataschitsch: „Wir können nichts machen, solange wir nicht beobachten, dass jemand das erbettelte Geld durch Gewalt oder deren Androhung abgeben muss.“

Er schätzt jedoch: „90 bis 95 Prozent der Bettler müssen ihr Geld abgeben.“ Deswegen hat Pataschitsch entschieden: „Ich spende ihnen im Winter eher eine warme Jacke, aber selbst da weiß ich nicht, ob die nicht weiterverkauft wird.“

Einige Passanten zweifeln an der Hilfsbedürftigkeit der Personen am Straßenrand, so Wanninger: „Viele glauben, dass ihre Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird.“ Denn immer wieder gebe es Medienberichte über organisierte Bettlerbanden aus Osteuropa, die von Stadt zu Stadt ziehen. Demnach müssten die Bettler das Geld an ihre Chefs abgeben. „Nachweisen kann man das den Bettlern in Erding natürlich nicht.“

Nahe der Sparkasse in der Innenstadt hat Modegeschäftsinhaber Wolfgang Kraus jedoch einmal Folgendes beobachtet: „Da hab’ ich um 8 Uhr eine Handvoll Leute beim Kaffeetrinken zusammensitzen sehen – und genau die saßen später als Bettler im ganzen Stadtgebiet.“ Auch vor Kraus’ Modegeschäft platzieren sie sich: „Mal sind es Straßenmusiker, zum Beispiel mit Geige. Mal sind es Bettler, die einfach nur ihren Hut aufstellen.“

Letztere stören den Vorsitzenden der Erdinger Händler-Interessengemeinschaft Ardeo: „Für unsere Kunden sind die Bettler eher nicht so angenehm, die irritieren sie eher.“ Deshalb bitten Kraus’ Mitarbeiter die Personen, sich nicht direkt neben die Ladentür zu setzen. „Das klappt meistens“, sagt Kraus. Er zeigt aber auch Verständnis für die Bettler: „Denen macht’s ja auch keinen Spaß.“

Wann ist Betteln erlaubt?

Geduldet ist in Deutschland das „stille“, nicht aber das „aggressive Betteln“. Wenn ein Bettler auf die Zielperson einredet und sich ihr in den Weg stellt, dann gilt das als Nötigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses – eine Geldstrafe droht. Und: Wenn Bettler vortäuschen, gelähmt oder blind zu sein, ist das Betrug.