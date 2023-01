Besuch bei den letzten Rettern Bayerns

Von: Hans Moritz

Teilen

Besuch im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes: CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz (vorne, 4. v. l.) empfing die Besuchergruppe aus Erding, die zuvor auf der Grünen Woche war, darunter auch einige Bürgermeister. © Hans Moritz

MdB Lenz empfängt Gruppe aus Erding im Bundestag und diskutiert über Erbschaftssteuer sowie Kinderbetreuung.

Erding/Berlin – Ernährung, Erbschaftssteuer, Landwirtschaft, Kinderbetreuung und Impfschäden: Das waren die Themen einer Erdinger Delegation, die am Wochenende nach der Grünen Woche (wir berichteten) den Deutschen Bundestag besuchte und dort auf den Wahlkreisabgeordneten Andreas Lenz (CSU) traf.

Der bekannte freimütig, dass seine Partei „nach einiger Findung nun in der Opposition angekommen ist“. Allerdings sei die CSU jetzt die einzige Partei in Berlin, die das Wohl Bayerns im Blick habe: „Auch deshalb sind wir in Berlin. Das sehen die wenigsten hier als ihre Aufgabe.“

Die Grüne Woche stehe in dieser Krisenzeit unter dem Vorzeichen, „dass allgemein erkannt wird, welch wichtiges Thema die Ernährungssicherheit ist“, so Lenz. Erleichtert sei er, dass zumindest für diesen Winter eine Gasmangellage abgewendet sei. „Daran hatte auch die Union ihren Anteil, nämlich die längere Laufzeit der Atomkraftwerke.“ Lenz machte dabei deutlich, dass er die Meiler lieber noch länger laufen ließe. Die mittlerweile drei Flüssiggas-Terminals an der Küste zeigten, „dass es auch schnell gehen kann“.

Peter und Christine Deischl aus Pastetten übergaben Lenz ein Buch über Impfschäden und verwiesen auf ihren Sohn, der einen solchen nach der Corona-Immunisierung davon getragen habe und nun einen Kampf gegen ignorante Kassen und Ärzte führen müsse. Lenz berichtete, „dass sich allein aus dem Wahlkreis gut zehn Bürger mit Impfschäden bei mir gemeldet haben“. Er habe bereits eine Anfrage gestellt, damit seltene Erkrankungen besser erforscht werden.

Ein Bürger kritisierte die neue Erbschaftssteuer. „Warum habt ihr das nix gemacht?“, fragte er Lenz. Der konnte nicht unmittelbar antworten, gab aber zu: „Die Immobilienpreise sind gestiegen, die Freibeträge sind aber nicht indexiert, wachsen also nicht mit. Das ist ein Problem.“ Ziel der Politik müsse sein, „dass bei der Übergabe vor allem des Eigenheims keine Steuern anfallen, denn Wohneigentum ist auch der beste Schutz vor Altersarmut“, so Lenz.

Kirchbergs Bürgermeister Dieter Neumaier erklärte: „Wir Gemeinden werden überfordert sein, wenn 2026 der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule kommt. Wir laufen da sehenden Auges in eine Situation, die wir nicht stemmen können.“ Es müsse aufhören, dass Bund und Länder Gesetze machten und die Folgen auf die Kommunen abwälzten. Da wollte Lenz nicht widersprechen. Eine konkrete Lösung hatte aber auch er nicht. Die Erdinger besuchten auch den Plenarsaal und die Reichstagskuppel. ham