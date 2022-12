Betreutes Wohnen in Erding: Selbstbestimmt und beschützt

Neubau der Fischer‘s Wohltätigkeitsstiftung eingeweiht

Von Gabi Zierz

Die Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung bietet 30 neue Apartments für Betreutes Wohnen in Erding an und hat dafür 4,8 Millionen Euro investiert. Alle sind bereits vermietet.

Erding – Weitgehend eigenständig seinen Lebensabend verbringen können die Mieter der 30 neuen Apartments im Betreuten Wohnen, die die Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung am Dienstag an der Haager Straße feierlich einweihte. Wenigstens die Sonne wärmte die Festgäste, die vor dem Gebäude Aufstellung genommen hatten. Bewundernswertes Durchhaltevermögen bewies Karin Tiefenbeck, die auf ihrer Diatonischen fünf Musikstücke zum Besten gab.

„Das ist ein weiteres wichtiges Projekt nach dem ersten Betreuten Wohnen 2011“, erklärte Landrat Martin Bayerstorfer auch als Verwaltungsratsvorsitzender der Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung. Der Neubau entspreche den heutigen Bedürfnissen, „selbstbestimmt, aber in einer schützenden Einrichtung den Lebensabend zu verbringen“. Diesem Wunsch trage man ebenso Rechnung wie dem demografischen Wandel.

Dass die Nachfrage nach Betreutem Wohnen ungebrochen hoch ist, sieht man allein daran, dass alle 30 barrierefreien Apartments schnell vermietet waren. Die letzten Senioren ziehen dieser Tage ein. Oberster Grundsatz sei, so Bayerstorfer, „dass ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigenverantwortung so lange wie möglich erhalten bleibt“.

Bei Bedarf könnten die Bewohner aus einer Palette zusätzlicher Angebote wählen. Diese reicht von bestimmten Hilfen bei alltäglichen Verrichtungen bis zur Unterstützung im medizinpflegerischen Bereich. Zudem können die Senioren das Angebot des benachbarten Fischer’s Seniorenzentrums nutzen. Dazu gehören Ärzte, Friseur, Physiotherapie, Sparkasse und Cafeteria. Auf Wunsch stehen ihnen auch Küche und Wäscherei zur Verfügung.

Auch bei der Größe der Wohnungen folgte die Stiftung neuen Bedürfnissen. Habe man 2011 nur sechs der damals 48 Apartments im ersten Betreuten Wohnen am Stadtpark auf Paare ausgelegt, wie Architekt Richard Falterer erinnerte, seien es diesmal 12 von 30. Sie sind größer und damit für zwei Personen geeignet.

Was alle Beteiligten besonders freut: Baukosten und Bauzeit konnten eingehalten werden – „keine Selbstverständlichkeit heute“, so Bayerstorfer. Alles sei noch rechtzeitig bestellt und in Auftrag gegeben worden. 4,8 Millionen Euro hat die Stiftung unter Leitung ihres Geschäftsführers Matthias Vögele in das 1350 Quadratmeter große Haus im KfW-55-Standard, das mit Fernwärme versorgt wird, investiert – und das aus Eigenmitteln. „Wir haben von alten Baustoffpreisen profitiert“, sagte Falterer. „Das ist bei 100 Tonnen Stahl nicht uninteressant.“

OB Max Gotz erinnerte an die bewährte Grundstücksbevorratung, ohne die der Bau nicht möglich gewesen wäre. Weiterer wichtiger Baustein sei das Vertrauen der Bürger, „die ihre Angehörigen gut untergebracht wissen. Sie sollen sich gut betreut und aufgehoben fühlen“. Dies gelte nicht nur für das Fischer’s Seniorenzentrum, sondern auch für das nahe Heiliggeist-Stift. Es dürfe nicht nur um einen Kostenfaktor gehen: „Hier stehen die Menschen im Mittelpunkt.“

Auch die schwierige Baubegleitung durch die Stadt im Spannungsfeld zwischen Stiftungsinteressen und den Sorgen der Nachbarn sprach Gotz an: „Ich denke, wir haben eine Balance gefunden.“

Das Betreute Wohnen ist der erste Bauabschnitt auf dem Areal, weitere folgen, darunter eine Tiefgarage, eine Demenzstation, eine Tagespflege und Wohnmöglichkeiten fürs Personal. Den kirchlichen Segen spendeten die Pfarrer Martin Garmaier und Dorothea Zwölfer sowie Pastoralreferentin Andrea Schirnjack.