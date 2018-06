Betrügerischer Schlüsseldienst

980 Euro fürs Türoffnen – diesen Betrag hat ein Schlüsseldienst am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einer 48 Jahre alten Erdingerin kassiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Erding – Die Frau hatte sich nach Angaben der Erdinger Polizeiinspektion aus ihrem Einfamilienhaus ausgesperrt und suchte über die Google-Suchmaschine einen Schlüsselnotdienst.

Die Beamten haben bereits ermittelt, dass der Schlüsseldienst seine Betriebsadresse in Essen hat. Das ausgetauschte Schloss erwies sich als noch funktionstauglich. Dennoch wurde es gegen ein billiges ausgetauscht.

Der Nachweis für einen Betrug oder gar Wucher sei in derartigen Fällen schwierig und oft auch gar nicht zu erbringen. Daher rät die Polizei, sich an bekannte ortsansässige Schlüsseldienste zu wenden und genau nachzufragen, welche Kosten entstehen. Zu normalen Tageszeiten liegt der Preis bei seriösen Firmen in der Regel mit Anfahrt und Öffnen unter 100 Euro. Wochenend- oder Nachtpauschalen sowie die Kosten für ein neues Schlosses sollte der Kunde zusätzlich erfragen.

Tipps von der Polizei:www.polizei-beratung.de

