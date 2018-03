Betrunkener Erdinger (23) randaliert in S-Bahn

Im Suff hat ein 23-Jähriger Dienstagnacht mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn von Altenerding nach München attackiert – verbal und körperlich. In Poing klickten die Handschellen.

Altenerding - Diese S-Bahn-Fahrt von Altenerding nach Poing werden einige Fahrgäste in unangenehmer Erinnerung behalten. Ein in Erding lebender Niederländer wurde ausfallend. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Der junge Mann war nach einer Pressemitteilung der Polizei bereits am Haltepunkt Altenerding aggressiv geworden. Nach dem er mit einer 21-jährigen Münchnerin in die S2 stadteinwärts eingestiegen war, ging es in der Bahn so weiter. Nach seiner Festnahme stellten Polizeibeamte bei dem Randalierer einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille fest. Die Polizei bittet unter Tel. (089) 51 55 50-111 um Hinweise