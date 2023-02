Betrunkener rastet in Erding aus: Polizist monatelang dienstunfähig

Von: Hans Moritz

Nach einem gescheiterten Date hat sich ein 27-Jähriger in Erding die Kante gegeben, randaliert und Polizisten angegriffen. Vor Gericht hatte er Erinnerungslücken.

Erding – Nach einem gescheiterten Date hat sich am 22. Oktober vergangenen Jahres ein 27-Jähriger aus Mainburg in Erding derart betrunken, dass er außer Rand und Band geriet, Gegenstände auf Fahrzeuge warf und dann fünf Polizisten angriff. Einen verletzte er dabei schwer. Dafür musste sich der junge Mann, der gerade erst wieder eine Lehre begonnen hat, nun vor dem Amtsgericht Erding verantworten.

Richter Andreas Wassermann verurteilte ihn wegen tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung zu fünf Monaten Gefängnis aus Bewährung. Zudem muss er 1000 Euro an den schwer verletzten Polizeibeamten zahlen, weitere zivilrechtliche Ansprüche dürften noch gegen ihn geltend gemacht werden.

Henrike Sievers von der Staatsanwaltschaft Landshut hielt dem schmächtigen jungen Mann, dessen Ehe nach nur zwei Jahren gescheitert war, vor, an besagtem Abend kurz nach 20 Uhr auf der Brücke der Münchener Straße in der Innenstadt völlig aus der Rolle gefallen zu sein. Zunächst warf er mit Gegenständen um sich.

Als zwei Streifen der Erdinger Polizei sowie ein Hundeführer eintrafen, ging der 27-Jährige sofort auf die Beamten los, beleidigte sie, griff sie an und wehrte sich mit brutaler Gewalt gegen seine Festnahme. Im Streifenwagen musste sich einer der Beamten auf ihn setzen, um überhaupt auf die Wache fahren zu können. Der Wutausbruch setzte sich in der Zelle und später in der Notaufnahme des Klinikums fort. Dorthin wurde er gebracht, weil er sich im Gewahrsam übergeben hatte.

Der Angeklagte räumte die Taten ein, teilte aber mit, „dass ich mich an nichts erinnern kann“. Er habe einen Filmriss, der für den gesamten Einsatz gelte. „Aber das kann mein Handeln nicht entschuldigen, es tut mir leid“, betonte er.

Die Erinnerungslücken dürften der erheblichen Alkoholisierung geschuldet gewesen sein, 2,22 Promille wurden im Klinikum ermittelt. Wohl das Ergebnis eines verkorksten Tages: Denn eigentlich war der junge Mann nach Erding gekommen, um eine Frau kennen zu lernen. Er berichtete, dass man zunächst in einem Lokal gewesen und dann in eine Shisha-Bar gewechselt sei. Er habe Bier und Whiskey konsumiert. An sich hatte ihm die potenzielle neue Liebe eine Übernachtung angeboten.

Warum er dann in Zelle beziehungsweise Notaufnahme und nicht im Bett der Angebeteten aufgewacht war, kann er sich bis heute nicht erklären. „Vielleicht, weil Sie so betrunken waren“, half ihm Richter Wassermann auf die Sprünge.

Nach und nach sagten die fünf am Einsatz beteiligten Polizisten im Alter von 21, 24, 26, 29 und 48 Jahren aus. Besonders schwer hatte es den 48-jährigen Hundeführer erwischt. „Er hat mir den Daumen nach hinten gedreht. Ich war drei Monate krank geschrieben. Es ist noch nicht klar, ob ich operiert werden muss und Spätfolgen bleiben“, erklärte er. Nach seiner Überzeugung sei der Angriff „nicht aus Versehen im Rausch erfolgt. Das war Absicht“, so der Beamte.

Der 29-jährige Kollege berichtete von Tritten gegen das Schienbein, weswegen er Strafanzeige erstattet hatte. Noch in der Verhandlung erklärte sich der Angeklagte bereit, 200 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.

In den Plädoyers wiesen Anklagevertreterin Sievers und Verteidiger Abdel-Karim Ahmed darauf hin, dass der Angeklagte alkoholbedingt enthemmt und deshalb eingeschränkt steuerungsfähig gewesen sei. Bislang habe er sich nichts zuschulden kommen lassen, sich entschuldigt und Reue gezeugt. Auf der anderen Seite waren Beleidigungen und Verletzungen massiv. Sievers forderte sechs Monate Haft auf Bewährung, Abdel-Karim drei. Wassermann verhängte schließlich fünf Monate Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind.