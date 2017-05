Erdinger Polizist erhält Rettungsmedaille

Maximilian Schulze, Polizeibeamter aus Erding, erhält mit seiner Münchner Kollegin Daniela Mittermaier die Rettungsmedaille des Freistaats.

Erding/Poing - Die beiden waren am 24. Januar 2016 nach Poing (Kreis Ebersberg) zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Sie fanden die Bewohnerin im hintersten Zimmer und brachten sie in Sicherheit. Nur dem sofortigen und beherzten Einsatz der beiden Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass die 88-Jährige gerettet werden konnte, teilt die Staatskanzlei mit. Die Medaillen überreicht Ministerpräsident Horst Seehofer am Mittwoch in der Residenz.