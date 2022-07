Erding: Zurück ins Leben getanzt

Von: Gabi Zierz

Farbgewaltige Kostüme und ein Hauch von Bollywood: Die Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule Danceville setzten die Geschichte der Wunderlampe spektakulär in Szene. © Björn Lotz

Ensembles der Ballettschule Danceville begeistern in der Stadthalle Erding 1500 Besucher. Beide Vorstellungen waren ausverkauft.

Erding – „Back to Life“ – das war das Motto der großen Gala, die Ensembles der Ballettschule Danceville in zwei ausverkauften Vorstellungen in der Erdinger Stadthalle präsentierten. Das Motto drückt den Wunsch der insgesamt 300 Ballettschüler aus, nach Corona-Lockdown und Homeschooling wieder etwas gemeinsam zu unternehmen und eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die auch das Publikum zurück ins Leben bringt. Das gelang – und wie.

Seit März liefen die Vorbereitungen auf die Show, die ursprünglich den Titel „Wunderlampe“ trug. Die Kinder brachten sich gegenseitig Tänze bei, Mütter nähten, gestalteten und kreierten, Väter bauten auf. Ballettschulleiterin Maria Denner hatte ein passendes Libretto ausgearbeitet, und die Geschichte wurde auf der Bühne umgesetzt: Ein Mädchen bekommt von Waldelfen eine Wunderlampe geschenkt, aus der ein Flaschengeist hervorkommt, der alle Wünsche erfüllt. Diese Wünsche führten das Publikum in verschiedene Welten, die so ausdrucksstark in Szene gesetzt wurden, dass die Zuschauer wieder und wieder zu begeistertem Applaus ansetzten.

Von Klassikern wie Johann Strauß bis hin zu moderner Musik war alles geboten, und die Tänzerinnen und Tänzer – die jüngsten sind drei Jahre alt – zeigten ein Repertoire, das man so nicht erwartet hatte. Klassischer Spitzentanz und Funky Jazz wurden mit professionellem Ausdruck präsentiert, Fabelwesen zogen das Publikum –rund 1500 Besucher in den beiden Aufführungen – in ihren Bann. Am Ende blieben Zugabe-Rufe nicht aus. Zur Begeisterung trug auch das spektakuläre Bühnenbild bei, das Andrea Große gestaltet hatte. Es zeigte eine riesige Wunderlampe, wechselnde Vorhänge mit den passenden Motiven zu jedem Akt und leuchtende Ornamente aus kleinen LEDs auf der ganzen Bühne. Das Publikum ging bester Laune nach Hause und die Kinder und Jugendlichen waren sehr stolz auf ihre Aufführungen.

Alle freuten sich, was dank des Zusammenhalts binnen weniger Monate möglich geworden ist. Zum Abschluss hatten sich die Kinder einen Tanz auf das Lied „Heal The World“ von Michael Jackson gewünscht, um zu zeigen, worum es geht, und das Publikum dazu zu bringen, diese Botschaft weiter zu tragen.