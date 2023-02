Fischer wollen mehr Frauen für ihr Hobby begeistern

Bezirksfischereiverein Erding : 24 von 548 Mitglieder sind weiblich

Von Friedbert Holz schließen

Der Bezirksfischereiverein Erding zählt 548 Mitglieder. 24 davon sind Frauen. Thomas Schreder findet, dass man mehr Damen für dieses Hobby in der Natur begeistern solle.

Erding – Immerhin rund 220 der insgesamt 548 Mitglieder des Bezirksfischereivereins Erding waren zur Jahreshauptversammlung in die Stadthalle gekommen, zum ersten großen Treffen nach der Corona-Zwangspause. Neben einigen Berichten aus den Fachabteilungen standen die Neuwahl des Vorstands an, eine Terminübersicht für das laufende Jahr sowie eine Abstimmung über höhere Aufwandsentschädigungen für Vorstände und andere Funktionsträger.

„Nach längerer Pause ist es schön, Mitglieder wieder von Gesicht zu Gesicht zu sehen“, freute sich Wolfgang Ludwig, der Vorsitzende, bei seiner Rede, in der er auch auf wichtige Termine in diesem Jahr hinwies. So soll das Vereinsheim restauriert werden, als öffentliche Feiern stehen wieder das Fischgrillen am Karfreitag (7. April), das Fischerfest (24./25. Juni) sowie das Lindenfest (19./20. August) auf dem Programm. Zudem gebe es heuer rund 20 bis 30 Prozent mehr Besatz in den Fischwässern.

Thomas Schiffler vom Fischereiverband Oberbayern betonte die Wichtigkeit des Fischens und wünschte sich vor allem mehr Jugendarbeit, „immerhin haben unsere Interventionen bei der Regierung geholfen, dieses Hobby zu erhalten“. Er sei froh darüber, dass endlich wieder Termine stattfinden könnten. Er verwies dabei auf das Jugendausbildungszeltlager und den oberbayerischen Fischereitag, die beide am Chiemsee über die Bühne gehen.

Matteo La Torre konnte als zweiter Gewässerwart von erfolgreichem Fischbesatz und „einigen kapitalen Hechten“ berichten, der Besatz in kleineren Gewässern habe sich als durchaus sinnvoll herausgestellt. Bei Besuchen von Fischzuchten in Niederösterreich und bei Tirschenreuth sei es zu wichtigen neuen Erfahrungen gekommen, und im Frühjahr starte wieder der Krebsfang in der Sempt, „allerdings nur erlaubt für Fang-berechtigte“. Die Sempt war auch, wie Jugendwart Markus Berke ausführte, das Ziel für ein Jugendtreffen, „samt einem Zeltlager mit guter Stimmung“.

Erfreute Mienen waren ebenfalls im Plenum auszumachen, als der bisherige Kassier Nico Albes die Finanzen des Vereins verkündete. Immerhin wurde bei Einnahmen von rund 255 000 Euro und Ausgaben von rund 224 000 Euro ein Überschuss in Höhe von rund 31 000 Euro erwirtschaftet, Revisor Michael Argyusi bestätigte dem Schatzmeister zudem eine saubere Kassenführung.

So war der Weg frei für Neuwahlen (siehe Textende), wobei einige Positionen neu besetzt wurden. Auch die Abstimmung über höhere Aufwandsentschädigungen verlief problemlos: Künftig werden hier pro Person und Jahr 250 statt 180 Euro (Vorstandsmitglieder) sowie 125 statt 90 Euro (Funktionsträger) ausgeschüttet.

Dass es den Bezirksfischern gut geht, stellten auch die Gastredner fest. Petra Bauernfeind als Zweite Bürgermeisterin konstatierte, dass „bei Ihnen unsere Gewässer in guten Händen sind“. Der stellvertretende Landrat Rainer Mehringer betonte die Wichtigkeit des Gewässerschutzes, und Thomas Schreder vom Kreisjagdverband hob die enge Verbindung zwischen Jägern und Fischern hervor. Er plädierte dafür, vor allem noch mehr Frauen für dieses Hobby in der Natur zu begeistern – derzeit sind immerhin 24 weibliche Mitglieder im Fischerverein registriert.

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Wolfgang Ludwig, Stellvertreter: Peter Maier, Kassier: Franz Xaver Mayr, Stellvertreter: Heinrich Hopfner, Schriftführer: Andreas Steiner, Stellvertreter: Werner Steiner, Gewässerwart: Mathias Liegau, Stellvertreter: Matteo La Torre, Gewässerschutzbeauftragter: Sakib Tresnjic, Stellvertreter: Bejta Zulfijaj, Sportwart: Ingo Meyer, Stellvertreter: Mario Helkert, Jugendwart: Markus Berke, Stellvertreter: Moritz Birg, Pressewart: Christoph Gabauer, Revisor: Peter Eicher, Stellvertreter: Michael Argyusi.