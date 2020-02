Biotop in Eichenkofen: Totes Holz voller Leben

Der Bund Naturschutz Erding möchte das Biotop nahe des Eichenkofener Sportplatzes wieder mit stehendem Totholz bestücken. Denn die Baumstämme sind voller Leben.

Erding/Eichenkofen - Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht eine zweite Runde:Der Bund Naturschutz (BN), Kreisgruppe Erding, möchte das Biotop nahe des Eichenkofener Sportplatzes wieder mit stehendem Totholz bestücken. Denn seit der Installation 2007 hat sich das Biotop durch den natürlichen Abbauprozess des Holzes stark verändert. Die meisten der zehn Stämme sind umgestürzt, nur noch einer steht.

Es war eine Idee des Holzbildhauers und BN-Mitglied Wolfgang Fritz aus Oberding, Kunst und Natur miteinander zu verbinden. So hatte er mit Hilfe der Stadt Erding, die auch das Grundstück zur Verfügung stellte, und der Waldbesitzervereinigung alte Baumstämme organisiert. Diese wurden vor zwölf Jahren am Sportplatz Eichenkofen nach einem Gestaltungskonzept als Landschaftskunst aufgestellt und zu einem Drittel in den Boden eingelassen. „Wir wollen Kunst und Artenvielfalt verbinden“, sagt Fritz.

Der Clou: Stehendes Totholz ist ein wertvoller Lebensraum für viele seltene Tiere, betont der BN. Pilze besiedeln und zersetzen das Holz mit der Zeit. So die Theorie. Der BN wollte es genau wissen und beauftragte den bekannten Insektenkundler, Naturfotografen und Freisinger BN-Kreischef Wolfgang Willner, sich umzusehen. Und tatsächlich: Seltene Holzkäfer wie Balkenschröter und der Kopfhornkäfer haben sich im Totholz eingenistet. Die Larven des Kopfhornschröters verbringen bis zu vier Jahre im Holz. Außerdem fand Willner verschiedene Wildbienen- und Wespenarten.

Er hatte zu unterschiedlichen Jahreszeiten die Stämme und ihre Umgebung auf Arten untersucht, die auf Totholz angewiesen sind. Insgesamt konnte der Insektenkundler elf Käfer-, fünf Bienen-, vier Goldwespenarten und einige Spinnen-, Wanzen- und Fliegenarten nachweisen. Willner betont, dass er ohne Totfallen gearbeitet habe. Er geht deshalb davon aus, dass noch einige weitere Arten zu finden wären – und betont: „Diese Maßnahmen sind sehr wertvoll für die Totholzbewohner, und auch im Hinblick auf den dramatischen Rückgang von Insektenarten ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.“

„Grundsätzlich ist das Projekt auch beim Grundbesitzer Stadt Erding auf positives Interesse gestoßen, so dass wir zuversichtlich sind“, sagt BN-Kreisgeschäftsführer Manfred Drobny. Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wolle die Stadt über das weitere Vorgehen entscheiden. Fritz sagt: „Jetzt ist es wichtig, dass wir hier weiterarbeiten und den angekommenen Arten weiter Lebensraum anbieten.“ Überlasse man wieder alles sich selbst, werde das Holz verschwinden und mit ihm seine Bewohner. (Peter Bauersachs)