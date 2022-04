Bizarrer Maskenstreit im Kreistag: Grüne gegen AfD

Von: Hans Moritz

Mit dem Ende der Corona-Regeln ist der Maskenstreit noch nicht zu Ende. Vielmehr wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen, wie am Montag im Krankenhausausschuss zu beobachten war.

Erding - Martin Huber (AfD) stellte wie schon in der Sitzung zuvor erneut die Frage, wie es denn um zusätzliches Personal am Klinikum bestellt sei, wenn das Haus wegen Corona so überlastet sei. Das müsse die Bevölkerung doch wissen. Er erwarte von Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) endlich eine Antwort.



Nun ja, die Bevölkerung weiß das schon. Bayerstorfer erinnerte den AfDler daran, dass er das bei den Haushaltsberatungen mehrfach berichtet habe. Und es stand auch schon mehr als einmal in dieser Zeitung. Bayerstorfer scheint er damals nicht zugehört zu haben, den Erdinger/Dorfener Anzeiger liest der Taukirchener nicht, weil „der immer so unfair über seine Partei berichtet“.



Hubers Anfrage erregte den Groll von Grünen-Kreisrätin Helga Stieglmeier. Sie empfahl Huber „Lesekompetenz“, dann wüsste er von den Neueinstellungen am Klinikum. Danach meinte sie, ein AfDler sei genau der Richtige, eine solche Frage zu stellen. „Sie hetzen doch auf Ihren Seiten, dass es Corona nicht gibt.“ Und die AfD habe fälschlicherweise behauptet, es seien Betten stillgelegt und in der Folge Personal abgebaut worden – was natürlich Humbug sei.



Das wiederum trieb Huber die Zornesröte ins Gesicht – gut sichtbar, weil er die neue Maskenfreiheit gleich für sich nutzte. „Setzen Sie erst mal Ihre Maske ab, wenn Sie mit mir reden“, schnauzte er seine Kreistagskollegin an. Die konterte nicht minder schlagfertig: „Ich wäre froh, Ihr Gesicht nicht sehen zu müssen.“



Über den Schutz, den Masken bieten, ist schon viel diskutiert worden. Die Sammlung an Argumenten ist im Krankenhausausschuss noch einmal erweitert worden. . . .



Um zur Kernfrage zurückzukehren: Am Klinikum werden jährlich mehrere zusätzliche Arzt- und vor allem Pflegestellen geschaffen.