Ab wann ist es sexuelle Belästigung?

Wenn ein fremder Mann eine Frau am Knöchel streichelt – ist das schon sexuelle Belästigung? Um diese Frage drehte sich ein Prozess, der nach zwei Verhandlungstagen mit der Einstellung des Verfahrens und 800 Euro zugunsten der Opferhilfe Weißer Ring zu Ende ging.

Erding - Angeklagt war ein 43 Jahre alter Mann aus Burghausen. Ihm warf die Staatsanwaltschaft Landshut vor, am 29. April 2018 in einer Sauna der Therme Erding eine Frau am Knöchel gestreichelt zu haben. Die 46-Jährige, die gerade eingeschlafen war, wies den Mann ab und beschwerte sich beim Personal. Das setzte den Mann vor die Tür.

Anderntags ging das Opfer in Dingolfing zur Polizei und erstattete Anzeige. Daraufhin flatterte dem geschiedenen Vater eines 18 Jahre alten Kindes ein Strafbefehl über 850 Euro ins Haus.

Gegen den legte er mit seiner Verteidigerin Susanne Straubinger-Meiller Einspruch ein. Vor Richter Björn Schindler kam es am Amtsgericht Erding daraufhin zur Verhandlung. Dabei kam heraus, dass die 46-Jährige in ihrer Jugend Opfer einer Vergewaltigung geworden war, weswegen sie auf Männer besonders sensibel reagiert. Eine Polizeibeamtin sagte aus, die Frau sei sehr aufgebracht gewesen.

Der Angeklagte sagte aus, er habe die gespreizten Beine der Saunagängerin als Einladung zum Anbandeln betrachtet. Er streichelte sie am Knöchel, ließ aber sofort von ihr ab, als sie ihn abwies und entschuldigte sich.

Die an zwei Verhandlungstagen gehörten Zeugen erwiesen sich nicht als sonderlich hilfreich, denn sie hatten allenfalls mittelbar mit dem Fall zu tun. Richter Schindler regte daraufhin eine Einstellung des Verfahrens an.

Dazu war Staatsanwältin Sandra Belling anfangs nicht bereit, es sei zu einem Übergriff gekommen. Die Verteidigerin zitierte hingegen aus der Auslegung des Gesetzes, der zufolge ein Streichler, sofern er nicht im Intimbereich erfolt, nicht per se eine sexuelle Belästigung sei. Darüber gerieten die beiden Juristinnen in einen heftigen Disput. Schindler griff schlichtend ein und schlug eine Einstellung gegen Geldauflage vor. Er hielt 800 Euro für angemessen. Beide Seiten willigten schließlich ein.