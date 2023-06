Blick durch den Stacheldraht: die Planungen für den Fliegerhorst

Von: Hans Moritz

Komponenten eines neuen Stadtteils: So könnte der Fliegerhorst künftig aussehen. © Stadt Erding

Ein neuer Stadtteil soll am Fliegerhorst-Gelände entstehen, die Planer haben schon Ideen, wie dieser aussehen soll, die Bürger dürfen aber auch mitreden.

Erding – Noch ist der Fliegerhorst von Stacheldraht umgeben, doch ab dem Jahr 2025 soll dort ein neuer Stadtteil entstehen. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde nun – im übertragenen Sinne – ein Loch in den Zaun geschnitten: Architekten stellten ihre Vision vom neuen Erding vor. Doch bis dahin ist es noch ein weiter (Behörden-)Weg.

Den städteplanerischen Wettbewerb hat das Tübinger Büro Hähnig & Gemmeke gewonnen. Prof. Mathias Hähnig stellte die Grundzüge vor. Im Südwesten ist der neue Bahnhof für Ringschluss und Walpertskirchener Spange gesetzt. Schon jetzt steht fest: Die Entwicklung wird hunderte neue Familien in die Stadt siedeln lassen. Eine Prognose geht von 6500 zusätzlichen Bewohnern und Arbeitskräften aus. Daher soll das bisherige Stabsgebäude nahe des Haupttors in eine Grundschule umgewandelt werden. In dem Bereich befindet sich auch die Kirche, die bekanntlich erhalten wird.

Die Lage ist kein Zufall, denn östlich davon schließt sich das Wohngebiet an, in dem sich Hähnig viele unterschiedliche Wohnformen vorstellt, in erster Linie aber (platzsparenden) Geschosswohnungsbau.

Oberhalb, Richtung Langengeisling, sieht der Plan ein Gewerbegebiet vor, ein zweites soll östlich davon entstehen. Und hier wird deutlich, was Stadt und Planer damit meinen, möglichst viel der vorhandenen Bundeswehr-Infrastruktur zu erhalten und weiter zu nutzen, einschließlich Wege- und Straßennetz. Denn der Gewerbepark Ost ist in dem Bereich geplant, an dem sich heute bereits MTU befindet. Der Luftfahrtkonzern hat schon angekündigt, den Standort Erding auszubauen.

Nördlich davon sieht der Masterplan einen Park vor, der die zuletzt als Warteraum Asyl genutzten Flugzeug-Shelter beinhaltet. Sie sind aus so massivem Beton, dass man sie kaum abreißen kann. Es war auch einmal angedacht, hier Handwerksbetriebe und Lager anzusiedeln.

Hähning betonte, dass man eine „grüne Planung“ umsetzen wolle. Er verwies auf Grüne Bänder und Fugen, die die einzelnen Nutzungsbereiche voneinander trennen – mit den Nebeneffekten, Lärm abzuschirmen, das Gelände zu durchlüften und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Merkmal des neuen Stadtteils wird laut Architektin Judith Schweizer ein so genannter Klimaboulevard sein, der sich beginnend am neuen Bahnhof in West-Ost-Richtung durch die Siedlung ziehen wird – er soll Fußgängern und Radlern vorbehalten sein. Burkhard Köppen (CSU) kann sich hier einen autonom fahrenden ÖPNV vorstellen.

Klimaboulevard heißt für Stadtplanerin Schweizer auch: „Das Quartier soll weitgehend autofrei sein. Den Verkehr wollen wir auf einer Ringstraße drum herum führen.“ Hinein dürften nur Müllfahrzeuge, Feuerwehr und Rettungsdienst. Zudem kündigte sie an, Fuß- und Radwegeverbindungen zur Rotkreuzstraße und damit Williamsville umsetzen zu wollen.

OB Max Gotz (CSU) klagte, dass sich die Verhandlungen mit dem Bund hinzögen. Ein Vertreter des Projektsteuerers Drees & Sommer wies darauf hin, „dass die Stadt Erding derzeit Flächen überplant, die ihr noch gar nicht gehören. Sie trägt damit das volle Risiko“. Der Zeitplan der Umsetzung sei daher „noch völlig unsicher“. Man wisse nur, dass die Bundesimmobilienanstalt (Bima) und die Bundesforsten große, vor allem nördlich gelegene Teile des 365 Hektar großen Areals als Ausgleichsfläche nutzen möchten.

Dennoch gehen die Arbeiten weiter. In der gleichen Sitzung beschloss der Ausschuss eine Einzelhandelsuntersuchung sowie eine Machbarkeitsstudie Mobilität. Sie wurden an die Büros Cima Urban Standards vergeben. Beide kennen Erding.

Dialog

OB Max Gotz setzt bei der Konversion auf maximale Transparenz. Auf eine sechsteilige Vortragsreihe folgen nun zwei weitere Veranstaltungen: Am Freitag, 7. Juli, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 14 Uhr (jeweils im Sportpark Schollbach) erläutern die zuständigen Experten zunächst die aktuellen Planungen zum neuen Bahnhof, zur städtebaulichen Entwicklung, zur Freiraumgestaltung sowie zur Mobilitätsstrategie. Dann bieten die Foren die Gelegenheit, Ideen und Wünsche zur Entwicklung des Fliegerhorstes einzubringen, so einen Stadtteil von übermorgen mitzugestalten und die Planer der Fliegerhorst-Konversion kennenzulernen. Infos und Anmeldung unter fliegerhorst@erding.de oder Tel. (0 81 22) 40 82 62