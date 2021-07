Unwetter-Zelle zieht über Erding: Blitz schlägt in Baum ein - Mehrere Haushalte ohne Strom

Ein Blitz hat am Samstagabend in einen Baum in Erding eingeschlagen.

Baumteile stürzen auf Wohnmobil

Von Veronika Macht schließen

Ein Blitz hat am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in einen Baum an der Liegnitzerstraße/Ecke Troppauer Straße in Erding eingeschlagen.

Erding - Der Baum wurde gespalten, und Teile stürzten nach Informationen unserer Zeitung auf ein geparktes Wohnmobil. Mehrere Haushalte in der Nähe hatten keinen Strom, es kam zu Überspannungsschäden an Routern, Fernsehern und Telefonen.

Unwetter in Erding: Blitz schlägt in Baum ein - Teile stürzen auf Wohnmobil

Die Feuerwehr Altenerding war mit ihrem Teleskopgelenkmast im Einsatz und entfernte den Rest des Baums, um die Einsatzstelle zu sichern. vam

