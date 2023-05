Gewitter fegt über das Erdinger Land

Straße überflutet - Blitz lässt Sirene schrillen

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter ist am frühen Sonntagabend über den Landkreis gezogen. Das blieb nicht ohne Folgen.

Erding - Hart im Nehmen sein mussten die Besucher des Frühlingsfestes auf dem Erdinger Festplatz. Mit Ausnahme des Sonntagnachmittags war das Wetter eher trübe und kühl. Die schwarzen Wolken über den blinkenden Fahrgeschäften boten ein eindrucksvolles Licht-Schauspiel. Dennoch war auf dem Festgelände allerhand los. Das Frühlingsfest geht noch bis zum kommenden Sonntag. Ebenfalls am Sonntagnachmittag fegte ein Gewitter mit kurzem, aber starkem Regen von Ost nach West über den Landkreis Erding. In Kloster Moosen schlug ein Blitz ein, die Überspannung ließ die Sirene längere Zeit heulen. In der Lengdorfer Ortsmitte lief wieder einmal die Straße voll. Das Wetter in nächsten Tagen soll eher mäßig bleiben.