Kleiner Pieks mit großer Wirkung: So läuft eine Blutspende ab

Teilen

Nadel rein, Spender sein: Unser Praktikant Lukas Christofori hat in der Stadthalle Blut gespendet – als einer von 579 Spendern an zwei Tagen. © Privat

Bei einer zweitägigen Blutspende-Aktion des BRK in Erding haben 579 Menschen Blut gespendet. Einer davon ist unser Praktikant Lukas Christofori, der hier den Ablauf einer solchen Spende schildert.

Erding – Jeden Tag werden laut dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes rund 2000 Blutspenden in Bayern gebraucht. Im Durchschnitt ist jeder Dritte einmal im Leben auf eine Spende angewiesen, zum Spenden gehen aber nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung. Dazu gehört unser Praktikant Lukas Christofori. Der 23-Jährige aus Taufkirchen war bisher dreimal beim Blutspenden und berichtet von seiner Spende bei der Aktion in der Stadthalle Erding.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

„Pro Tag wurden online 300 Termine angeboten“, erklärt Jan Hübner, stellvertretender Bereitschaftsleiter des BRK Erding. Insgesamt haben sich an den beiden Spenden-Tagen in Erding 622 Menschen registriert, schlussendlich waren es 579 Spender. „Erding ist eine spendenstarke Region mit Vorbildcharakter“, sagt Patric Nohe, Pressesprecher des BRK-Blutspendedienstes. Auch sein Kollege Christian Kohl freut sich über die vielen Spender aus Erding und Umgebung: „Die Zahlen liegen deutlich über dem bayernweiten Schnitt von 140 Spendern pro Termin.“

Blutspende: Präparate sind nur 42 Tage lang haltbar

Jedoch komme es immer wieder zu Engpässen an Blutspenden, insbesondere in den Ferienzeiten, wenn aktive Spender verreisen. „Da Blutpräparate lediglich 42 Tage haltbar sind, ist ein kontinuierliches Engagement wichtig. Es gibt keine künstlichen Alternativen, und ohne gespendetes Blut haben Krebspatienten und Unfallopfer keine Überlebenschance“, sagt Kohl. Außerdem ist laut Nohe der demografische Wandel eine Herausforderung. So sei es von enormer Bedeutung und ein großes Ziel des Blutspendedienstes, dass noch mehr junge Menschen zu regelmäßigen Spendern werden.

Um meinen Beitrag zu leisten, habe ich mir eine Woche vor der Spendenaktion einen der Termine online reserviert, und zu meiner Überraschung waren die meisten da schon vergeben. Spender können aber auch ohne Termin kommen, müssen dann jedoch mit längeren Wartezeiten rechnen.

Der Ablauf gliederte sich in sieben Schritte, die durch Aufsteller an den jeweiligen Stationen gut ausgeschildert waren. „Das BRK Erding arbeitet dabei dem Blutspendedienst zu“, sagte Hübner. So führten die Ehrenamtlichen des BRK zum Beispiel die Registrierung am Empfang durch. Da ich schon einmal beim Blutspenden war, erfolgte die Anmeldung schnell mit meinem Blutspende-Ausweis. Erstspender bekommen ihren Ausweis im Nachgang per Post zugeschickt.

Blutspende: Durch manche Medikamente oder Krankheiten kann man nicht spenden

Bei der Anmeldung bekam ich einen medizinischen Fragebogen ausgehändigt, der an Stehtischen im Wintergarten der Stadthalle ausgefüllt werden konnte. Dabei wurden Fragen gestellt, die für die Spende und die Qualität des Bluts entscheidend sind. Beispielsweise musste ich angeben, ob ich vor kurzem geimpft wurde, gewisse Krankheiten habe und regelmäßig oder kurz vor dem Termin Medikamente eingenommen habe. Auch die Einnahme von Schmerzmitteln, Vitaminpräparaten und ähnlichen Nahrungsergänzungsmitteln sollte angegeben und mit dem Arzt besprochen werden. Auf der Webseite des Blutspendedienstes kann man die genauen Voraussetzungen einsehen, um nicht überraschend vor Ort von einer Spende ausgeschlossen zu werden.

Des Weiteren ist zu beachten, dass Frauen höchstens vier Mal und Männer maximal sechs Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden dürfen. Zwischen zwei Vollblutspenden müssen außerdem mindestens acht Wochen vergangen sein, bei anderen Spendearten wie der Plasmaspende sind die Abstände kürzer.

Anschließend wurde mittels eines kleinen Blutstropfens der Hämoglobinwert meines Bluts ermittelt. Das ist wichtig, denn ist dieser Wert zu niedrig, reicht die Eisenreserve nicht aus, um den Blutverlust durch die Spende auszugleichen – und man darf nicht spenden. Danach ging es zur ärztlichen Untersuchung, bei der unter anderem Blutdruck, Puls und Körpertemperatur gemessen wurden. Außerdem besprach die Ärztin mit mir den Fragebogen, und letzte offene Fragen wurden beantwortet.

Blutspende: Acht Minuten lang dauert es, dann sind 500 Milliliter gespendet

Anschließend war es Zeit für die Spende. Nach einer kurzen Wartezeit in der Schlange mit den anderen Spendern nahm ich mir eine Einmalunterlage, und schon bald wurde eine Liege frei. Eine Mitarbeiterin des Blutspendedienstes bereitete die Spende vor. Ein kleiner Bildschirm zeigte die Zeit und die Menge der Spende an. Nach gut acht Minuten begann das Gerät zu piepen – die nötigen 500 Milliliter waren erreicht. Ich blieb sicherheitshalber noch ein paar Minuten liegen, bevor ich aufstand und den Zettel zum vertraulichen Selbstausschluss unterzeichnete. Dieser ist die finale Bestätigung, dass das Blut für eine Spende verwendet werden darf.

Anschließend traf ich erneut auf Ehrenamtliche des BRK, die Essenspakete und zwei kleine Geschenke für jeden Spender bereithielten. Ich nahm mir ein Paket mit Semmel, Wiener, Schokoriegel und einem kleinen Apfelsaft, bei den Geschenken entschied ich mich für ein Paar Kopfhörer und eine kleine Tasche. Zur Auswahl standen aber auch Schokolade, Wein sowie Desinfektionsmittel und Taschentücher.

Ich nahm noch eine Weile im Foyer der Stadthalle Platz, um mich zu erholen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, zur Blutspende zu gehen. Die Spende kann Leben retten, dauert nicht lange und ist sowohl vom BRK wie auch vom Blutspendedienst sehr gut organisiert. Ganz im Sinne des Slogans des Blutspendedienstes: „Gemeinsam gegen Gleichgültigkeit! Schenke Leben – Spende Blut.“

Blutspende: Nächster Termin im Landkreis ist am 15. November in Wartenberg

Laut Christian Kohl vom Blutspendedienst werden im Landkreis pro Jahr rund 30 Termine zum Spenden angeboten. Der nächste ist am Dienstag, 15. November, von 15.30 bis 20 Uhr in der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg. Termine können online reserviert werden, auf der Homepage findet man auch eine Übersicht über die kommenden Termine im Landkreis: www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/landkreis/erding-09177.

Lukas Christofori