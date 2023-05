Erding: BN kritisiert Flächenverbrauch im Landkreis

Kreisgruppe bestätigt Vorstandsriege - Ehrung für Norbert Hufschmid

Die Erdinger Naturschützer kämpfen gegen Straßenbauprojekte im Landkreis - und darüber hinaus. Ihrem Vorstand sprachen sie das Vertrauen aus.

Erding – Über hohen Besuch freute sich die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN). In der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend sprach Landesvorsitzender Richard Mergner. Die Diskussion danach fiel allerdings kurz aus, denn Mergner musste abends noch zurück nach Nürnberg. Aufgrund eines Zugausfalls endete sein Aufenthalt im Gasthof zur Post deutlich früher als geplant.

Zunächst standen die Erdinger Themen im Vordergrund. Kreisvorsitzende Gabriele Betzmeir mahnte, dass der Landkreis weiter nicht das gelobte Land für den Naturschutz sei. Großer Flächenverbrauch durch Straßenbau oder neue Logistikhallen sei immer noch ein Problem: „Wir versuchen an Natur zu retten, was auch immer möglich ist.“

Seit einigen Jahren brütet ein Storchenpaar auf dem Mobilfunkmast im Bräuhausviertel in der Erdinger Stadtmitte – kein idealer Standort (wir berichteten). „Leider sind sie immer noch da und nehmen deutlich besser geeignete Standorte nicht an“, erklärte Betzmeir.

Zu den Krähen im Stadtpark meinte sie: „Die kommen in Sachen Beliebtheit kurz vor den Lebensmittelmotten.“ Dass die Population derartig ansteige, liege eventuell an der Großkompostieranlage im Landkreis bei Eitting.

BN-Geschäftsleiterin Sabine Lanzner gab einen Überblick über laufende Projekte. Neu sei unter anderem die Solarinitiative für Minikraftwerke auf dem Balkon oder an der Wand: „Dazu planen wir in Kürze eine Informationsveranstaltung.“ Seit März gibt es zudem das Projekt „Biotopverbund und Moorschutz“ im Erdinger, Freisinger und Dachauer Raum.

Über positive Zahlen konnte Schatzmeister Robert Buckenmaier berichten. Bei Einnahmen von knapp 45 000 Euro und Ausgaben von fast 42 000 Euro stieg der Kassenbestand Ende 2022 auf rund 65 000 Euro. Die Neuwahlen gingen ohne Gegenstimmen über die Bühne: Betzmeir wurde als Vorsitzende bestätigt, auch Vize Wolfram Honsberg und Buckenmaier bleiben im Amt. Schriftführer Dietmar Enderlein kandidierte nicht mehr. Sein Posten bleibt mangels Nachfolger vorerst unbesetzt.

BN-Landeschef Mergner sprach unter anderem über Probleme in Verkehr und Landwirtschaft. Für den Landkreis sei besonders die drohende B 15 neu eine Riesengefahr. Diese würde, sollte sie tatsächlich auf dieser Trasse gebaut werden, auf ihrem Weg von Landshut bis Rosenheim den Erdinger Raum durchschneiden und für deutlich mehr Verkehr anstatt Entlastung sorgen. Die ersten 1,8 Kilometer würden rund 120 Millionen Euro kosten, so Mergner: „Es sind leider politische Entscheidungen, wo investiert wird.“

Für Mergner wäre das Geld bei anderen Maßnahmen besser aufgehoben: So hätten viele Bushaltestellen in Erding noch keine Überdachung. Zudem fragte er, ob man den lange geplanten Ringschluss noch erleben werde. Mit Blick auf die B 15 neu und die geplante Nordumfahrung appellierte er an die BN-Mitglieder: „Lassen Sie es uns weiterhin zusammen versuchen, dies zu verhindern.“

Auch die exzessive Tierhaltung sprach Mergner an: „Hier gab es bereits einen Konsens, dass sich die Intensität verringern soll. Sogar der Vorsitzende des Bauernverbands hatte unterschrieben.“ Vor den Landtagswahlen würden CSU und Freie Wähler das Ganze aber mit Aussagen wie „Man will uns das Fleischessen verbieten“ praktisch zerstören: „Die Leidtragenden sind die Bauern“, betonte Mergner.

Bei der abschließenden Kurzdiskussion schimpfte BBV-Kreisobmann Jakob Maier: „Es ist unerträglich, dass der Bund Naturschutz eine Klage gegen das Abschießen von Wölfen plant.“ Mergner versprach angesichts der fehlenden Zeit, dass er zu diesem Thema noch einmal nach Erding kommen werde.

Eine Ehrung durfte in der Jahreshauptversammlung nicht fehlen: Für 33 Jahre an der Spitze des BN-Ortsverbands Erding wurde Norbert Hufschmid-Steinmetz, für Betzmeir die „Gallionsfigur der alternativen Szene“, unter Applaus mit einer Urkunde ausgezeichnet.