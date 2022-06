Braucht Erding eine Sicherheitswacht?

Von: Gabi Zierz

Ein Einsatzgebiet der Sicherheitswacht könnte das Naherholungsgebiet am Kronthaler Weiher sein. Doch viele Stadträte sehen deren Einführung in Erding kritisch. Die Entscheidung fällt im Juli. © Fotomontage: Archiv Erdinger Anzeiger

Potenzielle Störenfriede oder Einbrecher allein durch ihre Präsenz abschrecken soll eine ehrenamtliche Sicherheitswacht, die die Polizei gerne in Erding installieren will. Die Stadträte sind skeptisch.

Erding – Stadtpark, Gewerbegebiete, große Wohnsiedlungen, Kronthaler Weiher, Bahnhof, Herbstfest: All diese Orte sind nach Ansicht der Polizei Einsatzmöglichkeiten der Bayerischen Sicherheitswacht in Erding. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es dieses ehrenamtliche Bindeglied zwischen Polizei und Bürgerschaft. Jetzt wirbt die Polizei dafür, sie auch in Erding zu installieren. Groß war die Begeisterung dafür im Stadtrat nicht. Das lag auch daran, dass viele die Notwendigkeit nicht sahen – zumal es laut Polizei keinen konkreten Anlass für die Einführung der Sicherheitswacht gibt.

Erdings PI-Chef Rainer Kroschwald und sein Kollege Florian Schwaiger stellten das Konzept samt Imagefilm am Donnerstagabend im Stadtrat vor. „Es handelt sich um eine Ergänzung, nicht um einen Ersatz für die Polizei“, betonte Kroschwald. Man stehe nicht in Konkurrenz zueinander. Bayernweit gibt es aktuell 150 Sicherheitswachen mit 1274 Mitgliedern. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, zu dem auch Erding gehört, sind es neun Wachen mit 67 Aktiven, darunter Poing, Moosburg, Freising und Allershausen.

Auch wenn die Aufklärungsquote von Straftaten in Erding bei hohen 69 Prozent liege, dürfe man sich darauf nicht ausruhen. „Die Zahlen schauen gut aus, das Sicherheitsgefühl der Bürger ist ein anderes“, sagte Kroschwald. Seine einfache Rechnung: „Mehr Uniform in der Stadt bedeutet mehr Sicherheitsgefühl.“ Zudem biete sich die Möglichkeit der Zivilcourage, weil Bürger auf Bürger achteten. „Sie sind zusätzliche Augen und Ohren der Polizei, nicht der verlängerte Arm der Polizei“, betonte der PI-Chef. Aber, so Kroschwald: „Es ist keine Bürgerwehr.“

Ziel sei es, potenzielle Straftäter und Störenfriede durch Präsenz abzuschrecken. Werde eine Straftat – etwa ein Einbruch oder Diebstahl – beobachtet, greife die Sicherheitswacht nicht ein, sondern verständige umgehend die Polizei: „Sie sollen sich in keiner Weise in Gefahr begeben und nicht den Cowboy spielen.“ Allerdings kann die Sicherheitswache bei kleineren Verstößen Befragungen durchführen, die Identität feststellen und Platzverweise aussprechen. In Erding könnte man mit vier Aktiven beginnen. Mindesteinsatzzeit: fünf Stunden pro Monat – auch nachts. Schwaiger: „Das ist auch neben der Berufstätigkeit möglich.“

Petra Bauernfeind (FW) und Helga Stieglmeier (Grüne) betonten, sie hätten sich in Erding noch nie unsicher gefühlt. „Und ich hatte auch nie ein Problem, jemanden anzusprechen und aufzufordern, seinen Müll aufzuheben oder nicht auf dem Gehweg zu parken“, so Bauernfeind. Stieglmeier ergänzte, Zivilcourage fange nicht mit der Uniform an. Generell habe die Polizei die Sicherheit der Bürger zu wahren. „Ich habe ein Problem damit, das auf ein Ehrenamt zu schieben.“ Mit anfangs vier Leuten seien die Problemfelder ohnehin kaum zu bearbeiten.

Stefan Grabrucker (SPD) sah das Anliegen der Polizei, hielt die Teilprivatisierung von Sicherheit aber für den falschen Weg: „Ich möchte nicht, dass irgendein selbst ernannter Erdinger Patriot da plötzlich Uniform trägt.“

Schwaiger antwortete, Fehlverhalten habe Konsequenzen. Die Bewerber würden sorgfältig ausgewählt, müssten zwischen 18 und 62 Jahre alt sein und eine Schul- und Berufsausbildung haben. Nach Zuverlässigkeitsprüfung und Auswahlgespräch erhalten sie bei der Polizei 40 Stunden Unterricht. Ausgestattet sei die Sicherheitswacht mit Taschenlampe, Erste-Hilfe-Set, Funkgerät und Pfefferspray.

Rainer Mehringer (FW) und Walter Koppe (Linke) konnten keine Notwendigkeit erkennen, warum die Polizei die Sicherheitswacht überhaupt vorstellte. Hans Egger (Erding Jetzt) meinte, das Bemühen komme aus den Personalproblemen, „das ist ja seit Jahren bekannt“. Sein Vorschlag: „Warum kann man die Bundeswehr nicht mal aus der Kaserne holen?“

Das verwunderte nicht nur Gotz: „Wir befinden uns mitten in der Konversion. Im Fliegerhorst gibt es fast nur noch Zivilisten. Und es ist auch nicht Aufgabe der Bundeswehr, in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen.“

Walter Rauscher (CSU) richtete den Blick auf ältere Bürger, die durchaus ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Jetzt beraten die Fraktionen intern, eine Entscheidung soll in der Juli-Sitzung fallen, kündigte Gotz an.