Weil es jeden treffen kann

Bei einem großen Ehrungsabend hat das Rote Kreuz über 400 Menschen geehrt, die regelmäßig Blut spenden, manche von ihnen sogar schon über 100 Mal. Ihr Appell: Jeder kann plötzlich auf fremdes Blut angewiesen sein.

von markus schwarzkugler

Erding – So viele potenzielle Lebensretter auf einem fleck sieht man selten: Die Erdinger Stadthalle war am Dienstagabend voll mit ihnen. Das Bayerische Rote Kreuz hatte zum großen Ehrungsabend erstmals nach Erding eingeladen. Ausgezeichnet wurden 427 Blutspender aus den 21 oberbayerischen BRK-Verbänden. Geehrt wurden unter anderem auch acht Erdinger.

„Da steckt das Leben dahinter“, sagt Wilhelm Auer aus Maria Thalheim. Er ist an diesem Abend mit 100 Blutspenden die Nummer eins der Erdinger an diesem Abend. „Das erste Mal war ich mit 18, 19. Meine Mutter ist schon immer zum Blutspenden gegangen“, erinnert sich der 66-Jährige, der 34 Jahre lang stellvertretender Kommandant der Thalheimer Feuerwehr gewesen ist. „Wenn ma a Breggal a soziale Ader hat“, findet er, dann gehe man auch zum Blutspenden.

Zumal man auch schnell selber auf fremde Hilfe angewiesen sein kann, wie der Taufkirchener Thomas Gunther Schülke (geehrt für 75 Blutspenden) betont. 1984 war es, als er direkt selber jemandem mit seinem Blut helfen konnte – nach einem schweren Verkehrsunfall. Zum Blutspenden gehen, das hatte damals für ihn einen Vorteil: „Beim Militär gab’s damals einen Tag Urlaub. Und für Urlaub tut man ja alles“, meint der Mann schmunzelnd, der in der Taufkirchener Gemeindekasse arbeitet.

Wie schnell man selbst auf Hilfe angewiesen sein kann, wissen auf der Stadthallenbühne auch die beiden Blutspende-Botschafter Gela Allmann und Felix Brunner im Gespräch mit BR-Moderator Michael Sporer zu berichten. Ähnlich wie der unter Blutspendern bereits bekannte 26-jährige Allgäuer Felix Brunner – ein früherer Extremsportler, der nun im Rollstuhl sitzt – hat sich auch die 32-jährige gebürtige Dachauerin nach einem schicksalhaften Ereignis in den Bergen zurück ins Leben gekämpft. Die Bergsportlerin und Brunner überlebten nur dank ihres unbändigen Willens und unter Mithilfe treuer Blutspender.

„Ich hoffe, dass ich jemandem damit helfen kann. Von Geld kann man sich nicht alles kaufen, auch kein Blut“, sagt Gabriele Thalmaier (75 Spenden) aus Lappach. Die Bäurin und Hausfrau hat keine Angst vor der Nadel. „Da feid si bei mir nix“, sagt die 53-Jährige, die übrigens die Mutter von Bezirksliga-Fußballer Gerhard Thalmaier ist, der für den TSV Dorfen auf Torejagd geht.

„Es ist das Einfachste, was man machen kann, um zu helfen“, findet Karlheinz Miksch (75) aus Taufkirchen. Der 47-jährige Verwaltungsleiter der VG Steinkirchen kann sich noch gut an seine erste Blutspende erinnern: „Da hatte ich kreislaufmäßig Probleme – danach aber nie wieder“.

Lorenz Huber (75) aus Oberding ist froh, dass die vom BRK veranstalteten Blutspendetermine reibungsloser und freundlicher ablaufen als früher. Bis vor zwei, drei Jahren habe das noch ein anderer Dienst gemacht, erinnert sich der 65-jährige Rentner. Schade findet er dagegen, dass er für die BRK-Spenden in die Stadt muss, zum Beispiel nach Erding ins Korbinian-Aigner-Gymnasium. „Früher war’s auch in der Schule in Oberding oder in Wartenberg.“

Franz Nömmer (75) aus Dorfen hat sogar schon mal Thrombozyten gespendet. „Da hängst du eineinhalb Stunden an der Maschine und kriegst den Rest vom Blut wieder reingepumpt“, sagt der 51-jährige Ingenieur. „Es gibt einfach Blutbestandteile, die du künstlich nicht herstellen kannst“, weiß Nömmer.

Mit dem Ehrungsabend will das BRK seinen fleißigen Spendern etwas zurückgeben. Pressesprecher Patric Nohe betont, wie wichtig es ist, dass Menschen nicht nur einmal spenden, sondern das immer wieder tun. Das findet auch Kabarettist Chris Boettcher, der zum Abschluss der Gala das Publikum mit seinen Witzen unterhielt.

BRK-Kreisverband Erding:

2523 Menschen kamen 2017 zu den Blutspendeterminen, darunter 1237 Frauen und 1286 Männer. Insgesamt 3248 Blutspenden; Durchschnittsalter der Spender: 41,4 Jahre; durchschnittliche Spenderzahl pro Termin: 162.