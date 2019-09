Rollender Start ins Berufsleben

Franziska Fuchs ist an den Rollstuhl gebunden, lässt sich aber nicht davon abhalten, am Berufsleben teilzunehmen. Beim BRK bekam sie nun eine Ausbildungsstelle.

Erding – Der BRK-Kreisverband Erding bildet in seiner Kreisgeschäftsstelle immer wieder Bürofachkräfte aus. Jetzt startete eine neue Auszubildende in das Berufsleben – eine ganz besondere.

Franziska Fuchs strahlt. Endlich gibt ihr jemand die Chance, in die Berufswelt einzutreten. Sie hat beim BRK in Erding die Ausbildung zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation angefangen. Fuchs ist an den Rollstuhl gebunden und hat einige Einschränkungen. Der Verband hat sich ganz bewusst für die junge Mitarbeiterin entschieden.

Gebäude wird nach und nach barrierefrei

BRK-Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden sagt: „Es steht dem Roten Kreuz gut zu Gesicht, Inklusion zu leben. Mir liegt es persönlich am Herzen dieser jungen Frau einen Start in die Berufswelt zu ermöglichen“.

Natürlich ist das für das Rote Kreuz Erding eine Herausforderung, betont van der Heijden. Räumlich musste viel bedacht werden, Anpassungen am Computerarbeitsplatz waren erforderlich und einiges mehr. Die Geschäftsführerin kündigte darüber hinaus an: „Nach und nach wird das Gebäude barrierefrei umgebaut.“

Ausbilderin Iris Menzinger ist mit Herzblut dabei und macht eine rehapädagogische Zusatzqualifikation an einer Akademie. Mit vollem Elan ist Franziska Fuchs gestartet – und wird von allen Mitarbeitern die nächsten drei Jahre begleitet. Gelebte Inklusion eben.

Danuta Pfanzelt

Mehr Nachrichten aus Erding lesen Sie hier.