Impfen mindestens bis Jahresende

Von: Hans Moritz

Der Impfbus wird auch künftig seine Runden durchs Erdinger Land drehen. © Wolfgang Krzizok

Wie geht es mit dem Impfen weiter. Das BRK Erding hat eine Langfrist-Strategie.

Erding - Seit 27. Dezember 2020 ist das BRK Erding maßgebliche Kraft in der Impfkampagne gegen das Corona-Virus. Auch wenn die Nachfrage stark nachgelassen hat, hält der Kreisverband seine dreigliedrige Infrastruktur in Absprache mit Gesundheits- und Landratsamt mindestens bis Ende dieses Jahres in vollem Umfang aufrecht. Das kündigte BRK-Kreisvorsitzender Jürgen Loher am Donnerstag in der Jahrespressekonferenz an (Bericht folgt).



Von den bislang knapp 247 500 Impfungen wurden seinen Angaben zufolge rund 100 000 durch das BRK verabreicht. Der Rest erfolgte in den Arztpraxen sowie im Klinikum. Bis auf Weiteres bleibt das Impfzentrum in Erding in Betrieb, auch die mobilen Teams und der Impfbus werden die nächsten Monate im Einsatz sein, kündigte Loher an. Den Impfbus des Landkreises – am Donnerstag stand er beispielsweise auf dem Wochenmarkt in Erding – gibt es seit November 2021. In ihm wurden mittlerweile rund 2000 Bürger gegen SarsCoV2 geschützt. Vor allem im Herbst oder bei Auftreten einer neuen Mutante könnte die Impfbereitschaft laut Loher wieder zunehmen. ham