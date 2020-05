BRK Erding muss den Gürtel enger schnallen

Das Corona-Virus hat auch das Rote Kreuz in Erding beeinträchtigt. Jetzt will sich das BRK wieder auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren – und muss sparen.

Erding– Die Corona-Pandemie ebbt allmählich ab, jetzt ist für den BRK-Kreisverband Erding der Zeitpunkt gekommen, sich wieder auf seine eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Projekte wird es vorerst aber nicht geben. „Die Liquidität ist gesichert, aber wir müssen definitiv eine Zeit lang den Gürtel enger schnallen“, kündigt Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden an.

Die Aufgaben des Roten Kreuzes sind klar definiert. „Selbstverständlich waren alle Mitglieder und Mitarbeiter in der Corona-Krise im Einsatz für ihre Mitmenschen“, betont Sprecherin Daniela Pfanzelt. Zwar hätten fast alle Bereiche weitergearbeitet, aber mit Einschränkungen. Immer noch würden die individuellen Hygiene-Konzepte greifen. „Ehrenamtliche Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter achten streng auf die Einhaltung“, so Pfanzelt.

Nun, da die Krisenarbeit etwas weniger werde, könnten wieder Pläne geschmiedet werden. Kreisvorsitzender Franz Hofstetter, sein erster Stellvertreter Andreas Lindner und van der Heijden besprachen Projekte für das kommende Jahr. Es ging darum, was realisiert werden soll oder was auf die nächsten Jahre verschoben wird.

Das Rote Kreuz in Erding werde weiter bedürftige Menschen unterstützen, das Herzenswunschmobil und den gesamten ehrenamtlichen Bereich betreiben, so Pfanzelt, nur mit Investitionen und Projekten hält man sich heuer zurück. „Die Aufgaben des Roten Kreuzes werden selbstverständlich weiterhin in vollem Umfang wahrgenommen“, ergänzte Hofstetter. (dap)