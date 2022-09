BRK-Jugend leistet 18 000 Stunden

Von Friedbert Holz schließen

Beim Jahrestreffen des BRK Kreisverbands wurden Gertrud Friess-Ott und Alois Schießl zu neuen Stellvertretern gewählt. Die Wahl war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Vize Andreas Lindner zum neuen Kreisgeschäftsführer berufen worden war, was mit dem Ehrenamt unvereinbar ist.

Oberbierbach – Vorsitzender Jürgen Loher war voll des Lobes über den hohen Einsatzwillen aller Mitglieder im Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), wie er beim Jahrestreffen im Gasthaus Strasser in Oberbierbach (Gemeinde Fraunberg) verlauten ließ. Und er freute sich sehr über das Wahlergebnis seiner zwei Stellvertreter, denn Alois Schießl und Gertrud Friess-Ott stehen ihm nun im Kreisvorstand hilfreich zur Seite.

Das BRK, so Loher, habe sich nicht nur in seinen klassischen Bereichen der Bereitschaft von seiner besten Seite gezeigt. Es habe auch neue Geschäftsfelder belegt, wie die Kindergarten-Trägerschaft in Eichenried oder den Bereich Wohlfahrt und Soziales. Auch der Pflegekrisendienst im Landkreis komme immer besser ins Laufen, auch wenn noch ein finanzielles Minus in seinen Büchern stehe. „Das BRK kann nur gut funktionieren, wenn Ehren- und Hauptamt wirksam ineinandergreifen und sich ergänzen“, gab Loher den rund 100 Gästen, darunter 78 Mitgliedern, als Motivation mit.

Im Anschluss trugen die BRK-Abteilungen ihre Jahresberichte vor, allen voran Dieter Pfanzelt von den Bereitschaften. „Unsere 540 Mitglieder haben im vergangenen Jahr immerhin 5200 Einsatzstunden geleistet, gut 1500 mehr als 2020, heuer erwarten wir 10 000 Stunden.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) leistete 132 Einsätze, die Motorrad-Staffel 51. Weniger in Stunden, mehr in Motivation drückte Lorenz Werner vom Jugendrotkreuz seine Bilanz aus. In der Schularbeit an der Herzog-Tassilo-Realschule gibt es derzeit drei Gruppen, erst vor kurzem hätten die Mitglieder ein Zeltlager für 40 Kinder organisiert, auch als Inklusions-Event.

Für die Kreiswasserwacht sprach Lydia Bauer: „125 Jugendliche gingen sehr engagiert hier zur Sache, leisteten Dienst an vier Weihern im Landkreis. Dabei kamen fast 18 000 Stunden zusammen, vor allem Wachen, aber auch Sanitätseinsätze. Wir brauchen dringend mehr und teilweise bessere Ausrüstung, zum Beispiel ein neues Boot“, forderte sie. Die Breitenausbildung bei Schwimmen und Retten sei vorrangig.

Die Motivation der 86 Mitglieder im neuen Bereich der Wohlfahrts- und Sozialarbeit sei hoch, wie Gertrud Friess-Ott berichtete. In Erding existiere eine Nähgruppe mit der Mädchenrealschule, weitere Aktivitäten bezögen sich auf die Demenzhilfe, den Kleiderladen und jene Gruppe, die vor allem in Seniorenheimen mit ihren Besuchshunden für viel gute Laune sorgten.

Gute Stimmung löste auch Schatzmeister Christian Berther dank seiner Zahlen aus. Denn das BRK konnte seine Bilanzsumme seit 2019 von damals 3,9 auf jetzt 6,1 Millionen Euro anheben. Im Sommer nächsten Jahres soll ein neues BRK-Gebäude auf Erbpacht-Basis entstehen, ein Projekt, das sich der 10 300 Mitglieder zählende Verband bei rund 2,1 Millionen Euro Guthaben auch leisten kann.

Bernd Janowsky vom Haushaltsausschuss bestätigte dem Schatzmeister eine saubere Kassenführung.

Bei der Wahl der beiden Stellvertreter von Loher kamen auch dessen Wunschkandidaten zum Zug: Alois Schießl, 57, Mitglied seit 1981 und in Personalunion auch Chef der Kreiswasserwacht als erster Vertreter. Gertrud Friess-Ott (63), seit 2009 beim BRK und bisher Leiterin des Wohlfahrts- und Sozialbereichs ist zweite Vertreterin.

Die Goldene Ehrennadel erhielt Geschäftsführer Andreas Lindner, der von einem besonderen Einsatz erzählte: „Ich durfte dabei sein, als wir einem alten Mann einen letzten Wunsch erfüllen konnten – ihn im Heim abzuholen und noch einmal zu seinem Bauernhof zu bringen. Das war eine sehr emotionale Erfahrung für mich.“