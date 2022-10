Pflege neu gedacht: Rückenwind vom Minister

Von: Hans Moritz

Teilen

Stolz auf Platz eins (v. l.): 2. Landrat Franz Hofstetter, Katrin Neueder (LRA), Andreas Lindner, Sybille Müller (BRK Erding), stellvertretende BRK-Landesgeschäftsführerin Elke Frank, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Beate Wolf (Gesundheitsregion+). © LRA Erding

Wer den ersten Schritt geht, muss besonders trittsicher sein. So erging es Landkreis und BRK-Kreisverband Erding, als sie zum 1. Februar 2021 in einem bundesweit bislang einzigartigen Projekt den Pflegekrisendienst aus der Taufe hoben.

Erding - Mittlerweile hat sich der etabliert, die Einsatzzahlen haben die meisten Kritiker überzeugt. Jetzt gab es sogar eine Auszeichnung.



Der Pflegekrisendienst, der von Sybille Müller geleitet wird, steht der Bevölkerung in 18 von 26 Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung. Zuletzt kam die Stadt Erding hinzu, Oberding wollte das Bündnis zwar verlassen, ist nun aber doch wieder mit an Bord.



Der Krisendienst kümmert sich temporär – maximal fünf Tage – um zu Pflegende, wenn kein ambulanter Dienst oder ehrenamtliche Helfer die Tätigkeit übernehmen können, oder etwa die Angehörigen erkrankt sind. „Diese Unterstützungsleistung stellt keinen Ersatz für eine grundlegende ambulante oder stationäre Pflege dar“, betont Landrat Martin Bayerstorfer immer wieder.



In einigen Gemeinden wurde dem Angebot mit Skepsis begegnet, zumal sie mit einem Euro pro Einwohner und Jahr beteiligt sind, während der Landkreis jährlich 40 000 Euro zuschießt. Doch die nun im Kreisausschuss vorgestellten Zahlen sprechen für das Konzept: Waren es im ersten Jahr noch 94 Anrufe, aus denen 75 Einsätze resultierten, waren es heuer bis 30. September bereits 145 Anrufe und 119 Einsätze.



Müller betonte, es gehe nicht nur darum, bei Älteren eine Versorgungslücke zwischen Krankenhaus, Zuhause beziehungsweise Pflegeeinrichtung zu schließen. Sie schilderte das Beispiel eines jungen Mannes, der bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus stellte sich heraus, dass seine Eltern mit der Wundversorgung völlig überfordert waren. „Wir sind die erste Zeit alle zwei Tage zum Verbandswechsel zu der Familie gefahren“, berichtet Müller. Ohne das BRK hätte der junge Mann vermutlich wieder ins Krankenhaus gemusst.



Im Kreisausschuss ging es nun darum, den Service um ein Jahr zu verlängern, was einstimmig gebilligt wurde. Allerdings können den Pflegekrisendienst nur Bürger aus den teilnehmenden Gemeinden in Anspruch nehmen. Aktuell sind das Berglern, Bockhorn, Buch, Eitting, Erding, Forstern, Fraunberg, Hohenpolding, Inning, Kirchberg, Langenpreising, Moosinning, Neuching, Ottenhofen, St. Wolfgang, Steinkirchen, Taufkirchen und Wörth. Die meisten Einsätze gab es 2021 in Taufkirchen (21) und Bockhorn (20). Seit die Stadt Erding im Juli dieses Jahres beigetreten ist, benötigten laut Müller hier bereits 31 Menschen Hilfe.



Mit diesem Konzept nahmen Landkreis und BRK nun am Wettbewerb „Innovative Wege zur Pflege – Preis für zukunftsweisende Wohn- und Pflegeprojekte“ – und gewannen unter 34 Bewerbungen prompt den ersten Platz. Gesundheitsminister Klaus Holetschek lobte den Pflegekrisendienst, weil er eine wichtige Lücke in der Versorgung schließe. Erding sei hier neue Wege gegangen.



Landrat Martin Bayerstorfer freute sich über den Preis für „unser bayernweit einzigartiges Pionierprojekt, mit dem wir schon vielen Bürgern in Notsituationen helfen konnten“. BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner richtete den Blick über den Tellerrand: „Ich bin mir sicher, dass uns diese Auszeichnung Rückenwind gibt, und der Dienst vielleicht eines Tages über die Landkreisgrenzen hinaus im einen oder anderen Landkreis eingeführt wird.“



Der Pflegekrisendienst ist täglich von 9 bis 16 Uhr unter Tel. (0 81 22) 97 62 82 erreichbar. ham