BRK sperrt sein Schatzkastl zu

Von: Gabi Zierz

Ende November ist Schluss, wie dieses Schild im BRK-Kleiderladen ankündigt. © Vroni Macht

Diese Nachricht kommt für viele überraschend: Das BRK-Schatzkastl an der Spiegelgasse schließt Ende November.

Erding - Das kündigt der Kreisverband des Roten Kreuzes auf einem Zettel an der Eingangstür des Secondhandladens an.



Bekleidung kann am heutigen Samstag letztmals abgegeben werden. Geöffnet ist von 10 bis 13 Uhr. „Ab 1. November begrüßen wir Sie zum großen Ausverkauf“, heißt es weiter.



Seit 2014 gibt es das Schatzkastl in Erding. Zunächst war es an der Haager Straße beheimatet, seit 2017 ist es in der Spiegelgasse zu finden. Dort hatte man mehr Platz und damit mehr Auswahl für die Kunden. Jetzt heißt es: „Der Laden ist nicht sehr geeignet, weil er so schmal ist“, sagt BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt und nennt damit einen der Gründe der Schließung. Ein weiterer und wohl auch der triftigere: Das Schatzkastl werde hauptsächlich von ehrenamtlichem Personal, zumeist Frauen, geführt. „Sie werden immer weniger“, sagt Pfanzelt. Das BRK habe den Mietvertrag zum Jahresende gekündigt und suche einen neuen Laden, „mit bezahlbarer Miete“. Auch ehrenamtliche Helferinnen würden dringend benötigt.



Der Umsatz kann sich sehen lassen, und auch an Kleiderspenden habe es nicht gemangelt. Heuer hat das BRK laut Pfanzelt bis August fast 7500 Kleidungsstücke verkauft. In der Regel sind es 10 000 Teile im Jahr.



Noch erfolgreicher und auch größer ist der BRK-Shop „Gwand und Allerhand“ in Taufkirchen. Ihn gibt es mittlerweile seit fünf Jahren – zunächst am Marktplatz, seit 2021 an der Dorfener Straße. „Den behalten wir. Der ist auch besser frequentiert“, sagt Pfanzelt. zie