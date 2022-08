Erding: Nicht nur fürs Berufsleben viel gelernt

Von: Gabi Zierz

Blicken optimistisch in ihre berufliche Zukunft: die BIJ-Absolventen mit den beiden sozialpädagogischen Fachkräften Kathrin Winkler und Doris Stoiber (v. l.), Brücke-Geschäftsführerin Barbara Huber (r.) und Berufsschullehrer Stefan Voggenreiter (2. v. r.). © Gabi Zierz

Der Verein Brücke Erding begleitet seit zwölf Jahren erfolgreich Mittelschüler bei der Ausbildungssuche. Heuer haben 16 junge Erwachsene davon profitiert.

Erding – Sie werden Kfz-Mechatroniker, Automobilkaufmann, Heilerziehungspfleger, Kinderpfleger, Augenoptikerin, Zahnmedizinische Fachangestellte oder Altenpflegehelferin: 16 junge Frauen und Männer haben dank des Berufsintegrationsjahres (BIJ) von Berufsschule und Brücke Erding einen Ausbildungsplatz gefunden. Und nicht nur das: Sie haben in dieser für sie wertvollen Zeit viel über sich selbst und damit fürs Leben gelernt. Sie sind erwachsen geworden.

Zwei Wochen Berufsschulunterricht im Wechsel mit zwei Wochen sozialpädagogischer Betreuung durch die Brücke, acht einwöchige Praktika in Betrieben – für die jungen Leute war das vergangene Jahr kein Spaziergang. „Manche haben acht Praktika in acht Berufen gemacht“, erklärt Kathrin Winkler, sozialpädagogische Fachkraft der Brücke und wie ihre Kollegin Doris Stoiber erste Ansprechpartnerin und Vertrauensperson für die BIJ-Schüler.

Das BIJ gibt es im Landkreis seit mittlerweile 13 Jahren, mit beständigem Erfolg. Es richtet sich an berufsschulpflichtige Schüler, die keinen Ausbildungsplatz haben oder den Mittelschulabschluss nachmachen. Einem Teilnehmer ist heuer der externe Quali gelungen – Notenschnitt 1,4. Zwei andere hat die Brücke in ein Berufsbildungswerk vermittelt, einer will erst mal am Flughafen arbeiten. Einer wechselt auf die Wirtschaftsschule in Freising. Er hatte vier Zusagen für einen Ausbildungsplatz.

Nicht jeder kann im BIJ bleiben. „Zwei haben uns aus disziplinarischen Gründen verlassen“, sagt Stoiber. Auch hier gebe es Regeln, die eingehalten werden müssen.

Stoiber und Winkler bereiten ihre Schützlinge Jahr für Jahr mit Empathie und Verständnis, aber auch mit Konsequenz auf das Berufsleben vor. Sie vermitteln ihnen das dafür nötige Rüstzeug. Dazu gehören das Verfassen von Bewerbungen, das Üben von Vorstellungsgesprächen und Präsentationen, aber auch Konfliktbewältigung. Zudem gibt es Spielevormittage, gemeinsames Malen oder das beliebte Freitagsfrühstück, das schon mit dem gemeinsamen Einkauf anfängt und das viele der Schüler so von Zuhause nicht mehr kennen. „Man hat gemerkt, die Schüler werden erwachsen“, sagt Winkler. „Sie hatten ein Jahr Zeit, um zu erkennen: Was passt zu mir, was kann ich gut, was macht mir Spaß?“

Wie sehr die jungen Frauen und Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren diese vielfältigen Aktivitäten schätzten, machte Berufsschullehrer Stefan Voggenreiter deutlich: „Es gab in den letzten Wochen durch die Arbeit der Brücke einen gewissen Schwung.“ Er ist zufrieden: „Trotz teils schwieriger Phasen ist es eigentlich ganz gut gelaufen.“

Nach der Abschlussbesprechung, die in den Räumen der Brücke an der Färbergasse stattfand, verteilte Voggenreiter die Zeugnisse. „Die Klasse wäre ohne die Brücke nie so erfolgreich geworden“, sagt er. Diese sozialpädagogische Betreuung könne die Schule gar nicht leisten. Stoiber und Winkler gaben das Lob prompt zurück. Voggenreiter sei mit viel Herzblut dabei: „Jeder hat ein offenes Ohr. Es ist ein gutes Miteinander.“ Das sahen auch die Schüler so. Jetzt ist es an ihnen, ihren Weg zu gehen. Für die meisten geht es im September los.