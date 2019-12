Zeitzeuge Ernst Grube spricht über Demokratie, Ausgrenzung und NS-Terror

Ernst Grube überlebte die NS-Diktatur. In einem Fachgespräch mit der Brücke und dem AFG redet er über Ausgrenzung, die auch heute noch stattfindet.

Erding–Einer Studie zufolge hat jeder vierte Deutsche antisemitische Gedanken. Worin das enden kann, weiß Ernst Grube: „Wir durften nicht mehr in die Straßenbahn einsteigen, nicht mehr in den Tierpark, den Englischen Garten oder ins Kino gehen“, erinnert sich der 86-Jährige. Er war als Zeitzeuge zu einem Fachgespräch zum Thema Demokratie stärken in die Volkshochschule Erding eingeladen. Der Verein Brücke hatte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Anne-Frank-Gymnasium (AFG) organisiert.

Der gebürtige Münchner Grube wurde früh von seinen Eltern getrennt und wuchs in einem Kinderheim auf, bevor er ins Judenlager Milbertshofen und dann ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurde. Im Mai 1945 befreite die Rote Armee das Lager.

All das ist über 70 Jahre her und doch aktuell. Vor allem die Ausgrenzung, die Grube damals im Alltag erlebte – „Ich wurde auf der Straße bespuckt und beleidigt“ – sieht er heute in ähnlichen Formen gegen andere Bevölkerungsgruppen. Außerdem sitze mit der AfD eine Partei im Bundestag und in einigen Landtagen, die regelmäßig gegen Teile der Bevölkerung hetze und die damaligen Verbrechen an der Menschheit verharmlose. „Die Ausgrenzung von anderen Menschen ist allgegenwärtig“, so Grube.

Demokratie ist viel mehr als nur Wahlen

Der 86-Jährige sprach mit Moderatorin Angelika Felixberger, den Anne-Frank-Botschafterinnen, Maëlle Locoge, Noemi Schaaf, Anna Kaspar und Jana Schwarz sowie deren Lehrerin Birgit Schiwietz darüber, wie Schülern Demokratie vermittelt werden sollte.

Kritisiert wurde, dass die geschichtliche Bildung über die NS-Zeit nur in der Schule stattfinde. Eine Frau aus dem Publikum sagte dazu: „Dem Elternhaus ist das meist egal. So darf das aber nicht sein. Da müssen vielleicht auch Elternbeiräte aktiver werden.“ Grube meinte, dass der Begriff Demokratie zu sehr auf Wahlen reduziert werde. Demokratie sei aber viel mehr als ein Stimmzettel.

Anne-Frank-Botschafterinnen gestalten Unterricht über die NS-Zeit

Deshalb gab es auch ein Lob für die Jugendlichen, die sich heute durchaus politisch engagieren und beispielsweise mit den Fridays-for-Future-Demos auch das allgemeine Denken prägen.

Schiwietz fand: „Es ist wichtig, dass sich die Schüler mit Themen wie Demokratie und NS-Zeit beschäftigen, nicht die Lehrer.“ Die Schüler müssten sich auch Gedanken darüber machen, inwieweit das Thema Faschismus aktuell für sie sei. Deshalb gibt es die Anne-Frank-Botschafterinnen, die jährlich zweimal den Unterricht in den unteren Klassen gestalten.

Es geht um Menschen

„Die Fünftklässler freuen sich erst, wenn sie hören, dass wir den Unterricht übernehmen, weil sie meinen, es wird locker“, erzählte Schaaf. „Sie machen dann aber alle sehr interessiert mit, wenn sie merken, dass wir es ernst meinen“, sagte Locoge.

Die wichtigste Botschaft des Tages fand sich aber nicht in den vielen Aussagen, sondern vielmehr in der Wortwahl Grubes. „Juden“ sagte er selten, vielmehr sprach er von „jüdischen Menschen“. Denn egal, aus welcher Kultur oder Ethnie man stammt: Ein Mensch ist ein Mensch.

Mayls Majurani