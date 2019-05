Brunhilde Mayr, die weitgereiste Wirtin

Unzählige Feierlichkeiten hat Brunhilde Mayr in ihrem Berufsleben schon ausgerichtet. Doch diesmal durfte die Seniorchefin des Hotel-Gasthofs Mayr-Wirt sich selbst feiern lassen. Ihren 90. Geburtstag konnte die temperamentvolle Jubilarin mit der ganzen Familie, die aus dem In- und Ausland angereist war, ausgiebig feiern.

Erding – Geboren und aufgewachsen ist Brunhilde Mayr in Augsburg als jüngste von drei Schwestern. Nach dem Abschluss der Frauenfachschule führte sie ihr erster beruflicher Einsatz als Hauswirtschaftsleiterin ins Kloster. Mit einer der Schülerinnen, die später nach Kanada geheiratet hat, verbindet sie noch heute eine innige Freundschaft. Nach Erding kam sie, um beim Mayr-Wirt eine Stelle als Beschließerin (Hauswirtschafterin) anzutreten.

Mit ihrer späteren Schwägerin Mathilde Kummer verstand sie sich so gut, dass sie sogar ein Angebot eines Münchner Luxushotels ausschlug: „Ich wollte doch die Thilde nicht im Stich lassen“, erzählt sie. Im Betrieb lernte sie auch ihren späteren Mann Franz Xaver Mayr, den Leiter der gleichnamigen Fleischwarenfabrik, kennen. Nach der Hochzeit im Jahr 1953 kamen die Kinder Franz und Ursula zur Welt, später noch Nesthäkchen Cornelia.

Bis kurz vor der Geburt wurde damals im Schichtdienst gearbeitet, auch die Elternzeit nach der Entbindung war kurz. Unterstützt wurde die Familie von einem Kindermädchen, doch es war schwierig, ein geregeltes Familienleben zu führen. „Ich war immer im Zwiespalt zwischen den Kindern und der Arbeit, da hatte ich oft ein schlechtes Gewissen“, erinnert sich Brunhilde Mayr.

Bereits 1979 verstarb Ehemann Franz Xaver und hinterließ sie als alleinerziehende Mutter der damals achtjährigen Cornelia. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1988 hatte die Seniorchefin fast 37 Jahre im Dienste der Firma Mayr gearbeitet. „Es war eine harte Zeit, aber wir hatten auch viel Spaß mit den Gästen und den Kollegen“, sagt die Geschäftsfrau, die auch gern getanzt hat.

Seit einigen Jahren genießt die Jubilarin die Versorgung im Heilig-Geist-Stift, zusammen mit ihrer älteren Schwester Elisabeth, die lange in Spanien gelebt hat. „Zusammen sind sie also 186 Jahre“, rechnete Vizelandrat Jakob Schwimmer bei der Gratulation zusammen. Auch Oberbürgermeister Max Gotz, der die beiden Damen schon öfter bei der Aktion „Goldenes Herz“ mit dem Auto durch den Landkreis chauffiert hatte, kam zum Gratulieren.

Brunhilde Mayr genießt die Seniorenausfahrten und war früher selbst als couragierte Fahrerin auf Achse, obwohl sie erst mit 33 Jahren den Führerschein gemacht hatte. Gerne erinnert sie sich an zahlreiche Reisen nach China, Kanada, Sizilien und vor allem an die „Weißen Nächte“ in Russland.

Durch die schwere körperliche Arbeit ist sie heute zwar in ihrer Mobilität eingeschränkt, „aber das Hirn funktioniert noch gut“, versichert sie schmunzelnd. Sie hält sich fit mit Scrabble-Spiel, Kartenspielen und Lesen, auch die morgendliche Lektüre der Heimatzeitung ist ihr wichtig. Zur Feier ihres runden Geburtstages freute sich die muntere Jubilarin über den Besuch ihrer drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angereist sind. Dankbar ist sie auch ihrer Schwiegertochter Maria, die sich liebevoll und geduldig um alle Anliegen kümmert. „Da werde ich oft beneidet“.

