Mit Anwälten gegen die Asylunterkunft

Von: Bernd Heinzinger

Viele Berghamer Bürger beschäftigt das geplante Vorhaben. Sie kamen in Scharen zur Informationsveranstaltung. © Bernd Heinzinger

Die Bürgerinitiative (BI) aus Bergham will „rechtlich sauber“ gegen die geplante Asylbewerberunterkunft vorgehen. Der Initiator entschuldigt sich derweil für frühere Aussagen.

Bergham – Riesiges Interesse herrschte an der ersten Veranstaltung der neuen Bürgerinitiative „Flüchtlinge integrieren, Brennpunkte vermeiden“ im Hotel Nummerhof in Bergham. Weit mehr als 100 Bürger drängten in den Raum, und Initiator Markus Auerweck begann mit einer Entschuldigung: „Die in der Presse zu lesenden Aussagen von mir über Flüchtlinge tun mir leid und passierten im Eifer des Gefechts.“ Auerweck versicherte, dass er weder etwas gegen Flüchtlinge noch gegen Ausländer habe: „Aber 200 sind einfach viel zu viel für das kleine Bergham. Das ist für mich keine Integration, diese geht nur im kleineren Stil.“

Von den Plänen der Asylunterkunft habe Auerweck erfahren, als er sich bei einem Bauarbeiter erkundigte, was dieser auf der Fläche denn mache: „Der hat mir dann die Pläne gezeigt, und ich durfte sie fotografieren“, sagte der BI-Initiator, der sich damit auch gegen den Vorwurf wehrte, heimlich Fotos gemacht zu haben.

Um welche Pläne handelt es sich dabei? Auf der von ihm gepachteten Fläche an der Waldstraße will Investor Florian Brandhuber eine Wohnanlage auf Zeit installieren, wo mutmaßlich 200 Geflüchtete Platz finden könnten. Die Fläche befinde sich im Außenbereich, betonte Auerweck: „Dies spielt wohl bei der Genehmigung ebenso wenig eine Rolle wie der Hochwasserschutz.“ Die Flüchtlinge hätten dort dann den ganzen Tag Zeit, könnten „herumlungern“. Und für den Investor sei die Anlage ein finanzieller Glücksfall.

Dass die Stadt Erding sich über die Pläne im Vorfeld nicht äußere, stieß auf besonderen Ärger: „Nicht einmal den direkten Nachbarn wurde etwas gesagt, und ich glaube auch nicht, dass von der Stadt in der Zukunft etwas kommt.“

Auch der Berghamer Alois Huber hatte sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und jüngst die Stadtratssitzung besucht. Dort sei OB Max Gotz auf dem Flyer Auerwecks „herumgeritten“, auf dem unter anderem grimmig dreinschauende Afrikaner zu sehen sind: „Wir müssen uns künftig von allem, was ins rechte Milieu geht, distanzieren“, forderte Huber. Das sei „nicht unsere Sache“. Ruhig und sachlich gegen die Unterkunft argumentieren und mit den eigenen Anwälten zusammenarbeiten – das ist für Huber die richtige Vorgehensweise, und er fügte an: „Es werden sich bald viele unserer Anwälte an die Stadt Erding wenden.“

Klar sei es Fakt, dass derzeit rund 50 Flüchtlinge pro Woche im Landkreis ankämen: „Für sie braucht es aber Standorte mit mehr Kapazität.“ Als Beispiel nannte er unter anderem das Fliegerhorst-Gelände oder das Mayr-Wirt-Areal in der Innenstadt. Eine Anlage, wie sie in Bergham geplant ist, ist laut Huber nur dann genehmigungsfähig, wenn die öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt würden: „Der Jurist der Stadt meinte, dass dies hier der Fall ist. Wir haben aber unsere Zweifel.“ Auch das Orts- und Landschaftsbild würde dadurch verunstaltet, hier müssten die eigenen Anwälte einhaken: „Es ist unsere einzige Chance, rechtlich sauber dagegen anzugehen.“

Generell sei der Hauptansprechpartner das Landratsamt. Landrat Martin Bayerstorfer habe aber immer wieder gesagt, dass er dringend neuen Platz brauche. Huber appellierte an die Anwesenden: „Jeder sollte einen Brief mit vernünftigen Gedanken ans Landratsamt und das Erdinger Rathaus schreiben.“ Je mehr Einwände und Sorgen dort auftauchten, desto besser. Dem Bauwerber Brandhuber ist laut Huber öffentlicher Druck dagegen ziemlich egal: „Dem geht’s nur ums Geld.“ Daher wäre auch ein Vorschlag eines Besuchers der Veranstaltung, dass die Berghamer zusammen die Fläche pachten, nicht umsetzbar: „Das wird nicht gehen, weil auch der Besitzer finanziell garantiert von der Asylunterkunft profitiert.“

Weitere rechtliche Bedenken wurden an diesem Abend vorgetragen, die am Tag der Veranstaltung engagierten Anwälte würden bald aktiv.