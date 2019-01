Bedroht, beschimpft, beleidigt

Gegen Bürgermeister richten sich Hass-Mails und Drohbriefe. Wer sich für die Allgemeinheit einsetzt, wird immer öfter zur Zielscheibe.

Landkreis – Hanswurst, Depp, Vollpfosten. Solche Schimpfworte sind noch die harmlosesten, die sich Lokalpolitiker gefallen lassen müssen. Gegen Bürgermeister richten sich auch Hass-Mails und Drohbriefe. Wer sich für die Allgemeinheit einsetzt, wird immer öfter zur Zielscheibe. Erdings Oberbürgermeister Max Gotz spricht von „teilweise heftigen“ Bedrohungen. Gerade im Zuge der Kreiselkunstwerke hätten ihn Mails und Briefe mit unschönem Inhalt erreicht.

Vor Jahren, als in der Stadt mehrere Bäume gefällt wurden, habe man ihn als „Baummörder“ tituliert und bedroht: „Dir muss es genauso gehen. Wir wissen, wo du wohnst, wo deine Kinder zur Schule gehen.“ Im Rathaus gebe es ein eigenes Notfallsystem. Das rühre von ausfallenden Landfahrern her, die in seinem Vorzimmer „brutal aufgetreten sind“, erzählt der CSU-Bürgermeister. Auf die leichte Schulter nimmt der OB solche Vorkommnisse nicht. Schließlich seien auch in Deutschland schon Kollegen erschossen worden.

Allerdings lebt Gotz nicht in ständiger Angst. Noch immer seien Hass-Mails, Drohbriefe und Beleidigungen nicht Alltag. Kommt es zu solchen Vorfällen, ist Gotz konsequent. Er nimmt Kontakt mit der Polizei auf. Den Grund dafür, dass sich der Umgangston immer mehr verschärft, sieht der Erdinger OB auch darin, dass Bürger in der Öffentlichkeit gegen Politiker selbst schlimmste Schimpfwörter verwenden dürfen, ohne dass sie mit Konsequenzen rechnen müssen. „Manchmal kommen wir uns vor wie Freiwild“, sagt Gotz. In Sozialen Medien wie Facebook ist er daher gar nicht unterwegs. „Die interessieren mich nicht.“

Taufkirchens Bürgermeister Franz Hofstetter hat 2005 Morddrohungen erhalten. Bis heute unbekannte Täter beschmierten sein Haus mit Hakenkreuzen und SS-Zeichen und hinterließen eine unmissverständliche Botschaft: „Wir töten dich.“ Ähnliche Parolen wurden auch auf die Reithalle gesprüht. Und ein Jahr später wurden erneut Morddrohungen ausgesprochen. Der Staatsschutz ermittelte wegen der gesprühten NS-Zeichen. Es gab zwar konkrete Verdächtige, sagt Hofstetter heute, aber die Täter seien mangels Beweisen nie zur Rechenschaft gezogen worden. „Das war damals schon heftig. Ich kann einiges wegstecken, aber wenn es auch die Familie betrifft, dann sieht das anders aus“, sagt der CSU-Politiker.

Morddrohungen hat Hofstetter seither nicht mehr erhalten, aber „Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen“, kommen immer wieder einmal vor. Gerade bei umstrittenen Themen wie der Ortsumfahrung oder dem Bau eines Mineralwasserwerkes hätten sich Bürger zu „unverschämten Meinungsäußerungen“ hinreißen lassen. „Die stellen dich oft hin als wärst du der größte Depp.“ Oft merke man Wut und Hass dahinter. Hofstetter hat sich aber angewohnt, auf solche Unflätigkeiten durchaus emotional zu reagieren. Anonyme Briefe wirft er sofort weg. „Die interessieren mich nicht.“

Moosinnings Bürgermeisterin Pamela Kruppa ist bereits Opfer einer Farbbeutel-Attacke geworden. Unbekannte haben 2011 zwei mit roter Farbe gefüllte Flaschen auf ihr Haus geworfen. Die Fassade und eine Balkontür wurden beschädigt. Wie im Falle Hofstetter ermittelte auch bei Kruppa der Staatsschutz, da ein politischer Hintergrund vermutet wurde. Die Täter wurden nie gefasst.

Seither gab es keine konkreten Drohungen mehr. „Es sind immer wieder mal einzelne Bürger, die in der Wortwahl und Gestik über das Maß hinausgehen. Im Großen und Ganzen aber ist alles in Ordnung“, sagt Kruppa.

Landrat Martin Bayerstorfer sieht vor allem in sozialen Medien wie Facebook eine Zunahme der Verrohung. Was dort abgehe, „ist oft unter der Gürtellinie“. Er sei noch nicht persönlich bedroht worden. Man könne gerne mit ihm diskutieren, aber im gebotenen Rahmen.

Lengdorfs Bürgermeisterin Gerlinde Sigl hat noch keine konkrete Drohungen erhalten. Dass am Stammtisch „gschimpft oder bläd dahergredt“ wird, nimmt sie gelassen. „Zur Not muasst hoid bläd zruckredn“, sagt sie. Im übrigen unterhält sie sich mit jedem, „ob i den mog oda ned“. Dass sie so relativ ungeschoren davonkommt, schreibt sie auch dem zu, dass Frauen halt doch noch mehr Respekt genießen als Männer.

Die „Situation ist relativ entspannt“ sagt Dorfens Stadtchef Heinz Grundner (CSU). Er habe „Gott sei Dank“ bisher weder Drohungen noch wüste Beschimpfungen ertragen müssen. Wegen einer baulichen Entwicklung, die anders verlaufen ist, als sich das ein Bürger gewünscht hat, sei Grundner „mit E-Mails bedrängt worden“. Insgesamt sei aber schon feststellbar, „dass die Befindlichkeiten immer größer werden“. Er versuche immer einen „sachlichen Dialog“ und mit Leuten „respektvoll umzugehen“.

Nicht nur Bürgermeister müssen einstecken, auch ihnen kann der Gaul durchgehen. So 2009 dem damaligen Steinkirchener Bürgermeister Hans Fertl. Er geriet nach einer Bürgerversammlung mit Gemeinderat Matthias Jell aneinander. Es fielen Ausdrücke wie „Besoffen“ und „verlogener Hund“. Plötzlich griff Fertl zu seinem Glas Wasser und kippte es Jell vor den Augen des damaligen Vize-Landrats Max Gotz und einiger Gemeinderäte über die Kleidung. Grund für die Eskalation war der geplante Gehweg in Hofstarring.