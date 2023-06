Kein Rotstift an der blauen Uniform

Von: Hans Moritz

Volle Rückendeckung: Bundesinnenministerin Nancy Faeser besuchte im Terminal 2 die Bundespolizei. © Bundespolizei

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Münchner Flughafen besucht. Für die über 1000 Beamten an Bayerns größter Dienststelle hatte sie gute Nachrichten dabei.

Flughafen – Bundesinnenministerin Nancy Feaser (SPD) nimmt die Bundespolizei von jeglichen Sparmaßnahmen aus. Im Gegenteil: Sie verspricht dem einstigen Bundesgrenzschutz 1000 neue Stellen. Zudem stellt sie ein neues Bundespolizeigesetz in Aussicht. All das versprach sie bei einem Besuch am Münchner Flughafen.



Nach einem Rundgang durch die Sicherheits- und Grenzkontrollen sowie Gesprächen mit Beamten erklärte Faeser vor Journalisten: „Ich habe hier hoch motivierte Beamte getroffen, die einen herausragenden Job machen.“ Die Arbeit an einem internationalen Großflughafen stelle eine besondere Herausforderung da. „Die Bundespolizei stellt einen wichtigen Teil der Sicherheitsarchitektur unseres Landes dar und müsse deswegen gut und modern ausgerüstet sein. Weil grenzpolizeiliche Aufgaben, die Bedeutung der Luft- und der Bahnsicherheit, nicht zuletzt aber auch die Rückführungen abgelehnter Asylsuchender zunähmen, „brauchen wir ein neues Bundespolizeigesetz“, so Faeser. Ihr Entwurf befinde sich derzeit in der Abstimmung mit den Ländern und soll dann vom Kabinett beschlossen werden. Einen Zeitplan dafür nannte sie aber nicht.



Die Bundespolizei am Flughafen ist mit über 1000 Beamten die größte Dienststelle in Bayern. Pro Tag werden im Schnitt über 31 000 Pässe kontrolliert. Die bundesweit 1000 zusätzlichen Stellen, so Faeser weiter, seien auch nötig, „damit der Beruf attraktiv bleibt“.



Auf Einladung der SPD sprach die Innenministerin ebenfalls am Flughafen über politischen Extremismus. Den hält sie, wie einem Teil der Auflage berichtet, für die gefährlichste Variante, „weil er anders als der Linksextremismus und der Islamismus den Staat und die demokratische Grundordnung überwinden möchte“. Vor allem in Bayern stellten die Reichsbürger ein großes Problem dar. Jeder Vierte dem Bundesamt für Verfassungsschutz bekannte Reichsbürger lebe im Freistaat.



Für Faeser unerträglich seien die Angriffe auf oft ehrenamtliche Lokalpolitiker. Für sie gebe es nun eine Anlaufstelle beim Bund. ham